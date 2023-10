NEWS

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

Federico Fashion Style

Caos su Federico Fashion Style

Nuova bufera intorno a Federico Fashion Style. Un noto tiktoker napoletano, di nome Enzo Bambolina, ha diffuso degli audio privati e uno scambio di messaggi avuti tra lui e il noto hairstylist. Una situazione delicata che coinvolgerebbe anche l’ex di quest’ultimo e la loro figlia. Ma facciamo il punto.

Ieri pomeriggio Enzo Bambolina in diretta su TikTok ha dichiarato che avrebbe lanciato uno scoop su una persona famosa. Il gossip in questione sarebbe legato a delle false informazioni. News in questione che avrebbe dovuto condividere con i suoi utenti, dettate dalla persona famosa.

Il volto noto si è rivelato essere Federico Fashion Style, quando in tarda serata Enzo Bambolina ha pubblicato ben due video. C’è da tenere presente però che prima della diffusione di questo materiale, mentre era in diretta, il tiktoker napoletano pare abbia trascorso il tempo a cercare il numero dell’ex di Lauri e solo dopo ha pubblicato il materiale incriminato.

Nell’audio reso noto in rete, risalente a 9 mesi fa, si vede uno scambio di messaggi tra Federico Fashion Style ed Enzo Bambolina. In uno screen che il parrucchiere avrebbe ripreso dall’Instagram di Deianira Marzano, si dovrebbe vedere l’ex di Federico a cena con degli uomini. Come si sente dall’audio l’intenzione dell’hairstylist sarebbe stata quella di rendere nota la notizia con un preciso obiettivo, come si sente…

Così Federico Fashion Style pare abbia coinvolto il tiktoker. L’interno pare fosse quello di far fingere Bambolina, il quale avrebbe dovuto dire di aver sentito queste informazioni mentre si trovava treno. Enzo si sarebbe rifiutato ma a distanza di mesi e dopo l’intervista di Federico a Belve, ha fatto esplodere il gossip.

Una situazione questa che ha generato un nuovo caso mediatico intorno al parrucchiere e che ha già sollevato una polemica che ha diviso il web. Al momento Federico Fashion Style non ha ancora risposto al tiktoker e potrebbe farlo nelle prossime ore. Vista la situazione delicata Novella2000.it si rende disponibile ai diretti interessati nel caso volessero intervenire.