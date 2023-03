NEWS

Nicolò Figini | 17 Marzo 2023

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez difesa dalla madre

Pochi giorni fa Belen Rodriguez non ha condotto la puntata de Le Iene. Al suo posto, infatti, il pubblico ha visto Claudio Santamaria alla guida del programma. Lui stesso ha parlato dell’assenza della presentatrice:

“I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”.

La presentatrice, tuttavia, non ha mai raccontato ai fan quello che l’ha portata a non andare a lavoro. Inoltre, non ha neanche ringraziato il collega per le belle parole spese per lei. Molti dei suoi fan, quindi, hanno iniziato a preoccuparsi. Il silenzio social si è prolungato per alcuni giorni e nessuna Instagram Story è stata pubblicata. Anche il suo feed per sei giorni è rimasto in silenzio. Molto strano se si considera il fatto che la showgirl condivise pezzi della sua vita molto spesso.

In queste ultime ore è tornata condividendo delle immagini che la ritraggono felice insieme ai suoi figli. Belen Rodriguez sta bene e, con ogni probabilità, molto presto tornerà attiva anche in TV. Durante la sua assenza, tuttavia, gli hater non si sono risparmiati e l’hanno accusata di essersi fatta troppi ritocchi al viso. A difenderla ci ha pensato la madre Veronica, come riporta anche il sito FanPage:

“Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna è mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto”.

