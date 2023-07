NEWS

Nicolò Figini | 14 Luglio 2023

GF Vip 7

Il video della canzone di Nikita Pelizon

Come sappiamo, ormai da un paio di settimane, Nikita Pelizon ha rilasciato il suo primo singolo “Mojito“. Tutti quanti ne stanno parlando e l’ex vippona ha già rilasciato il balletto con la coreografia. Prima ha coinvolto un suo gruppo di fan e in seguito è riuscita a convincere anche Massimo Boldi a registrare una breve cli con lei.

Nella giornata di oggi, 14 luglio 2023, è stato invece rilasciato il videoclip ufficiale del brano. Nel filmato, che troviamo anche qui sotto, possiamo vedere Nikita che balla prima in spiaggia e poi in un locale. Le scene sono intervallate anche da spezzoni in cui compare Matteo Diamante, il suo ex e oggi amico.

A voi piace? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, però, Nikita Pelizon sta anche pensando al suo futuro lavorativo in televisione. Qualche tempo fa, infatti, ha anche lanciato un appello al conduttore del Grande Fratello Vip perché le piacerebbe tornare a far parte del reality anche se in una veste diversa:

“La prossima edizione con i Nip? Mi sembra molto interessante. Sicuramente regalerà delle gioie. Personalmente io non vedevo l’ora che accadesse un mix perché mi piaceva proprio l’idea di avere persone proprio non abituate alle telecamere. Che guardano la TV ma che non ci sono mai andate. Se Signorini mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui!”.

Voi vorreste rivederla al GF Vip 8? Fateci sapere la vostra opinione. Nel mentre, come al solito, non dimenticate di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.