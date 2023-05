NEWS

Nicolò Figini | 22 Maggio 2023

Fedez

La data di uscita del singolo estivo di Fedez

Ormai sta arrivando l’estate ed è tempo che i cantanti annuncino e facciano uscire i loro tormentoni estivi. Sicuramente gran parte dei brani ci terranno compagnia per tutti i mesi più caldi e faranno ballare coloro che andranno in spiaggia o in discoteca. Puntando a questo obiettivo, quindi Fedez ha da poco annunciato la data di uscita della sua canzone.

Dopo tante indiscrezioni, infatti, ha rivelato che ha avviato una collaborazione con gli Articolo 31 e Annalisa. Per quanto riguarda il duo, non la prima volta che il rapper collabora con J-Ax. La novità sta nell’ex allieva di Amici, la quale nell’ultimo hanno ha collezionato una serie di successi incredibili. Basti pensare ai brani “Bellissima” e “Mon Amour“, i quali possono vantare milioni di ascolti e visualizzazioni.

Ma come si chiama la loro canzone? Il titolo sarà “Disco Paradise“. Per il momento non è stata data alcuna anteprima del ritmo o del testo. Dovremo attendere pazientemente, come rivelato dal post pubblicato da Fedez su Instagram, il 25 maggio 2023.

All’interno del post, inoltre, troviamo due foto. Nella prima Annalisa si porta alla bocca un lecca lecca che ha le sembianze di una sfera da discoteca. Nell’altra, invece, le facce dei due rapper sono state photoshoppate su un dipinto molto famoso.

Voi che cosa ne pensate? Siete tra quelli che non vedono l’ora di poter ascoltare questa potenziale nuova hit estiva? Fateci sapere la vostra opinione con un commento. Nel frattempo, però, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.