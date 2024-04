Francesco Totti avrebbe le prove di altri presunti tradimenti di Ilary Blasi: l’indiscrezione

Gossip

Nicolò Figini | 15 Aprile 2024

Francesco Totti Ilary Blasi

Francesco Totti potrebbe portare delle nuove prove in Tribunale per quanto riguarda dei presunti tradimenti da parte di Ilary Blasi.

Le presunte prove di Francesco Totti

Da un po’ di tempo sembrava che le acque si fossero calmate per quanto riguarda il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ovviamente tutti conosco no la loro storia e di come oggi siano entrambi felici con persone diverse. L’ex calciatore si gode la vita con Noemi Bocchi, mentre la conduttrice vive la love story con Bastian.

Tuttavia continuano a susseguirsi indiscrezioni su ciò che potrebbe accadere durante le udienze in Tribunale. Sappiamo che Ilary ha dato in più occasioni la sua versione della faccenda, basti pensare il docu-film “Unica” su Netflix e al libro che ha pubblicato in seguito. Tuttavia, questa volta, a parlare potrebbe essere l’ex marito.

A Pomeriggio Cinque Myrta Merlino ha trattato in maniera approfondita la questione e tramite un servizio, lanciato nella puntata del 15 aprile 2024, ha rivelato che Francesco Totti sarebbe pronto a portare delle prove sui presunti tradimenti di Ilary Blasi. Il campione della Roma, stando a fonti a lui vicine, dovrebbe presentare ciò che avrebbe scoperto durante l’udienza del 31 maggio 2024.

Cristiano Iovino (ormai noto come ‘l’uomo del caffè‘), quindi, non sarebbe l’unico ragazzo che Ilary Blasi avrebbe frequentato mentre stava ancora con Totti. Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni e non sappiamo che cosa ci sia di vero. Per tale ragione non ci resta che aspettare per scoprire che cosa accadrà.

Nel frattempo noi resteremo sempre in allerta per non perderci tanti altri dettagli e rumor che potrebbero uscire nelle prossime settimane. Al momento Ilary Blasi non si è ancora espressa e secondo molti fan non lo farà, ma tratterà tutto ciò come una semplice voce di corridoio. Seguiteci per tante altre news.