In queste ore si sta diffondendo sul web un nuovo gossip in merito a un presunto flirt di Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni. Ecco chi sarebbe la sua nuova fiamma.

Il nuovo gossip su Fedez

Dopo la sua disavventura in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare causata dai funghi Federico è tornato alla sua vita di tutti i giorni. Al momento si trova al mare in compagnia di diversi suoi amici, tra i quali compaiono anche delle ragazze. Una in particolare ha attirato l’attenzione del web e possiamo vederla nella foto qui sotto.

Si tratta di una ragazza dai capelli neri e con gli occhiali da sole che, stando a un’indiscrezione rilasciata da un follower di Very Inutil People, avrebbe baciato il rapper in discoteca: “L’ho visto ieri sera al Phi Beach dare un bacio a stampo a questa ragazza con il caschetto. Niente video purtroppo, non ho fatto in tempo“.

Il gossip sul presunto bacio di Fedez

Tutti hanno cominciato a chiedersi di chi si potesse trattare e alla fine pare che l’identità sia stata svelata. Ovviamente dobbiamo prendere qualsiasi informazione con le pinze perché non ne abbiamo la certezza, ma pare che questa persona sia la modella bolognese Luna Shirin Rasia, nonché ex fidanzata del compianto Michele Merlo.

La presunta identità della ragazza

Ripetiamo che non abbiamo certezze né sul presunto bacio in discoteca, né dell’identità effettiva della ragazza in foto. Nonostante le due si assomiglino c’è ancora molta ambiguità intorno a tutta la faccenda. Gli occhiali nascondo il viso e soprattutto Fedez non ha taggato nessuno dei presenti sulla barca, quindi tutto ciò rende le verifiche più difficili.

Come al solito vi terremo informati nel caso in cui dovessero presentarsi ulteriori sviluppi in merito. Per il momento non ci resta che aspettare dichiarazioni dalla parte dei diretti interessati.