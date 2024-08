Nelle ultime ore a non passare inosservato è stato un post social pubblicato da Fedez. Nei commenti infatti un utente ha fatto riferimento a Chiara Ferragni e a quel punto non è mancata la reazione del rapper.

La reazione di Fedez

È stata una settimana particolarmente intensa l’ultima per Fedez. Il rapper infatti si stava recando in aereo a Gallipoli, quando a un tratto ha accusato un malore. All’atterraggio così l’artista milanese è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso, dove ha ricevuto le migliori cure possibili. Nonostante lo spavento però tutto si è risolto nel migliore dei modi e poche ore dopo il cantante ha recuperato le energie. Lui stesso sui social ha rassicurato i fan e il web e di recente ha ripeso ha mostrarsi su Instagram sereno e in perfetta salute.

In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando Federico ha condiviso una serie di scatti del suo cane Silvio che viene coccolato da diverse ragazze. A quel punto il rapper ha affermato con ironia: “Più conosco le persone, più amo il mio cane. E credo anche di aver capito cosa ama lui”.

Il post di Fedez è stato così preso d’assalto dai fan, quando a un tratto è spuntato un commento di un utente che ha tirato in ballo Chiara Ferragni, menzionando l’ex moglie del cantante dichiarando: “Chiara ti chiedo scusa io da parte sua”. Non è tardata ad arrivare ovviamente la reazione dell’artista, che replicando ha aggiunto: “Potresti fare anche 4 Ave Maria al posto mio? Grazie mille”.

Lo scambio di battute non è ovviamente passato inosservato e lo screen dei messaggi ha fatto in breve il giro del web. Federico nel mentre continua a godersi la sua estate e al rapper facciamo un grande in bocca al lupo.