Garance Authié, nuova fiamma di Fedez, arriva a Cannes (ai fan non sfugge il commento di lui)

Andrea Sanna | 30 Maggio 2024

Fedez

Sui social Garance Authié, presunta nuova fiamma di Fedez, ha postato degli scatti mentre si trova a Cannes. Ai fan non è sfuggito però il commento da parte del rapper alle foto.

Sempre più sotto l’occhio del ciclone (e non solo per la rottura con Chiara Ferragni), Fedez continua a far parlare di sé. Mentre nelle scorse ore è stata resa nota una foto del rapper in discoteca insieme a una modella, solo pochi giorni fa è esploso il gossip di una sua particolare vicinanza a un altro volto noto nel mondo della moda, ovvero Garance Authié.

Solo domenica Fedez e la ragazza francese sono stati protagonisti insieme del GP di Monaco e sono sembrati molto affiatati. Nel giro di pochi minuti le loro immagini insieme hanno riempito i siti di gossip e il web di commenti tra i più disparati. E a proposito di commenti, ora il rapper è stato protagonista di un’altra mossa social.

Garance Authié ha partecipato alla serata di gala a Cannes e sul suo profilo ufficiale ha postato una serie di foto. E tra questi non è mancato uno scatto in compagnia della sua adorata nonna. Nel giro di pochi secondi il post ha racimolato numerosi like e commenti e tra questi spunta quello di Fedez. Il cantante in maniera ironica ha risposto con una sua gif, dove mostra il cartellino giallo durante una puntata di LOL.

Il commento di Fedez al post di Garance Authié

Il gesto di Fedez ha fin da subito attirato l’attenzione di tanti utenti. Se qualcuno l’ha difeso, c’è anche chi ha avuto da ridire e ha preso le parti dell’ex moglie Chiara Ferragni (che non manca occasione di lanciare stoccate sui social). Dalla sua il cantante non ha replicato al momento, ma non è escluso possa decidere di farlo, semmai lo ritenesse opportuno.