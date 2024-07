Durante il party a Saint Tropez, Fedez è stato beccato con diversi vip internazionali e tra questi non solo Johnny Depp. Il rapper pare abbia condiviso il tavolo anche a una nota cantate famosissima.

Fedez beccato allo stesso tavolo con una nota cantante

Tra un segui e un ripensamento, Fedez in questi ultimi giorni è stato avvistato in compagnia del famoso attore Johnny Depp, ma non solo! Alla festa a Saint Tropez infatti pare che il rapper sia stato visto insieme a un’altra star internazionale. A lanciare lo scoop è stato Ivan Rota.

Il giornalista nel corso del Summer Gala by Gala One al Golf Club, Fedez ha passato del tempo anche con la cantante, Camila Cabello. Su Dagospia si legge un trafiletto che racconta appunto di questo incontro tra le parti. Ecco cosa ha raccontato il reporter a riguardo.

Per prima cosa ha ricordato che la cantante prima di vedere Fedez, è stata in vacanza in Italia e ha riservato un post pieno d’amore dedicato al nostro Paese. Tra cibo, lingua, gente e buona musica, ha ammesso di essere innamorata della nostra terra. Successivamente si apprende ancora:

«Lei poi si é spostata a Saint Tropez dove è in vacanza Fedez: i due erano al Summer Gala by Gala One al Golf Club. Dopo tante “trashate”, finalmente per il rapper un evento top con tanto di concerto di Kylie Minogue. E poi come sarà andata con Camila Cabello una volta finita la festa?».

Ma non solo, perché secondo quanto si apprende alla festa in questione era presente anche Garance Authié che, nemmeno a dirlo, è stata definita come una delle presunte fiamme di Fedez. Pare peraltro che i due abbiano persino condiviso lo stesso tavolo, dove era presente anche la Cabello. Ed è stato proprio questo ad alimentare il gossip! Ma nonostante tutto, pare però che il rapper abbia trascorso molto tempo con Garance.

Ciò quindi fa pensare che Fedez e Camila Cabello potrebbero essersi salutati, magari aver scambiato qualche battuta, ma niente di più come qualcuno potrebbe pensare.