Terminata l’avventura a Temptation Island, a seguito del falò di confronto con Lino e cosa è successo un mese dopo, Alessia è tornata sui social. E l’ha fatto con un video pubblicato su TikTok in compagnia di un’altra fidanzata.

Temptation, Alessia torna sui social

Per Alessia e Lino è terminata l’esperienza a Temptation Island e non nel migliore dei modi, dato che lei ha deciso di chiudere definitivamente il loro rapporto. Anche quando lui ha chiesto di rivederla per provare a ricucire una ferita aperta.

Successivamente dopo Temptation Island abbiamo scoperto che Alessia è rimasta ferma sui suoi passi, ferita dopo quanto successo con Lino. La ragazza ha raccontato di voler ricominciare da sé e di voler chiudere con il suo passato, anche se i sentimenti non svaniscono da un giorno all’altro. Dall’altra parte Lino ha provato a riavvicinarsi, ma con risultati scarsi e ha aggiornato sul suo rapporto con la single Maika.

Adesso a nemmeno 24 ore dal secondo falò di confronto accesissimo a Temptation Island, Alessia si è mostrata in compagnia di un’altra protagonista del programma. Parliamo di Ludovica. Le due sono sembrate molto affiatate e felici di poter ricominciare la loro vita dopo quanto accaduto nel programma.

Alessia e Ludovica di Temptation Island hanno canticchiato uno dei tormentoni di questa estate, scatenate, mentre si trovano a bordo dell’auto.

Questo perché anche Ludovica al falò di confronto ha interrotto la sua relazione con Christian e ha ricominciato da capo, addirittura cambiando lavoro.

Sotto al post sono tanti i messaggi di supporto ad Alessia. Parte del pubblico infatti si è detto felice della sua scelta a Temptation Island e credono che debba rifarsi una vita, lontana dal suo ex. Vedremo però se lei tornerà a parlarne pubblicamente.