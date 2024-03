NEWS

26 Marzo 2024

Puntate, trama e anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 27 marzo. Cosa succede nella serie turca

La trama di Endless Love ci fornisce le anticipazioni della puntata di oggi 27 marzo 2024. Ecco cosa sappiamo sulle puntate della serie turca, in onda su Canale 5.

Anticipazioni Endless Love 27 marzo

Dopo l’intenso appuntamento del 26 marzo (QUI LA TRAMA), nel prossimo episodio della serie turca di Canale 5 cosa succederà? La puntata di oggi di Endless Love secondo le anticipazioni turche del 27 marzo ci racconta che Ozan dopo aver ricevuto il numero di telefono di Zeynep comincia a flirtare con lei.

Intanto Emir ricorda quando cinque anni prima, con la complicità di due donne, tese una trappola a Ozan, fratello di Nihan. Una di loro propose un gioco con una pistola apparentemente scarica e Ozan, ubriaco, sparò diventando suo malgrado un assassino.

Nella puntata di oggi di Endless love, come riferiscono le anticipazioni, Emir mostra un video dell’omicidio ai genitori di Ozan, i signori Sezin. A questo punto li obbliga a dire la verità su come hanno conosciuto Kemal, altrimenti è pronto a informare la polizia di quanto accaduto.

Onder e Vildan cedono, ma quest’ultima decide di chiedere aiuto a Galip, il padre di Emir.

La trama di Endless Love prosegue con Kemal. Dopo un rifiuto iniziale, l’uomo si convince a partecipare come ospite del programma televisivo. Questa occasione gli ha permesso di riflettere e chiedere scusa alle persone che ha ferito involontariamente a causa della sua ambizione. Le sue parole provocano commozione in amici e familiari.

Per scoprire come finisce Endless Love continuate a seguire le nostre anticipazioni.

Quando va in onda Endless Love

Se volete sapere quando va in onda la serie turca Endless Love oggi 27 marzo su Canale 5, possiamo darvi tutte le info utili.

Gli amanti del serial devono sapere che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì la puntata ha inizio alle 14:10. Il sabato l’appuntamento è dalle 14:30 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

Basandoci sulle anticipazioni turche (con traduzione in italiano) di Endless Love sappiamo quante puntate sono in totale? Quante stagioni ha Kara Sevda? La serie turca conta due stagioni in totale da 35 e 34 episodio.

Dato che la messa in onda in Italia è un po’ diversa è possibile quindi che ci siano più episodi. In Italia infatti tutte le puntate di Endless Love hanno una durata di 25-35 minuti ciascuna.

Dove vederlo in TV e streaming

Ora che conosciamo tutte le anticipazioni delle puntate di Endless Love, soffermiamoci insieme su dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming in italiano.

Tutte le puntate in Italia sono in onda su Canale 5, ma è possibile fare affidamento anche a Mediaset Infinity, su sito o app in base alle vostre preferenze.

Grazie a Mediaset Infinity è possibile vedere Endless Love sia in diretta, ma anche con calma in un secondo momento. Sulla piattaforma sono presenti tutte le puntate, con la trama della serie turca.

Domani non mancheranno nuove anticipazioni di Endless Love!