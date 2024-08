La moglie di Gianmarco Tamberi, dopo essergli stata accanto nei momenti più difficili di queste Olimpiadi, ha pubblicato sui social una dolce dedica dopo la finale di salto in alto.

La dedica della moglie di Gianmarco Tamberi

Le Olimpiadi di Parigi non sono andate per nulla come avrebbe voluto e a dirlo è stato lo stesso Gianmarco Tamberi sui social in questi ultimi giorni. L’atleta infatti è stato colpito da forti dolori addominali a causa di alcuni calcoli renali. Si è fatto curare dai medici il più in fretta possibile e non ha mai mancato una gara.

Nonostante un’inaspettata ricaduta a poche ore della finale, infatti, Tamberi si è presentato pur non riuscendo a ottenere un risultato per lui soddisfacente. Ed è proprio per tale ragione che la moglie Chiara Bontempi gli ha voluto dedicare un lungo e dolce messaggio sui social.

Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato due foto del marito: la prima mentre è in campo e la seconda nel momento in cui viene curato a letto dai dottori. Chiara ha menzionato tutti i problemi di salute che lo hanno colpito “come se il destino non volesse proprio farti scendere in quella pedana“. Ha raccontato di essersi spaventata perché le cose sono andate a peggiorare, ma dopo otto ore “il dolore sembrava essersi attenuato“.

La dedica di Chiara al marito Gianmarco Tamberi

La forza di volontà di Gianmarco Temberi lo ha portato a rimettersi in piedi dopo 11 ore di agonia: “Nessun sarebbe uscito da quella sala di ospedale, ma tu hai una forza dentro che non ho mai visto prima“. A questo punto del discorso scopriamo che il messaggio è stato scritto mentre Chiara si trovava accanto all’atleta mentre si riposava. Il lungo posto si conclude:

“Sono estremamente orgogliosa di te. So che ti piace stupirmi e ti giuro che non pensavo potessi fare tutto ciò. Tu sei il mio oro”.

Speriamo che con il dovuto riposo e le giuste cure adesso Gianmarco Tamberi possa riprendersi al meglio!