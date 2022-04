1 La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni

Lo scorso anno Chiara Ferragni aveva annunciato che lei e Fedez hanno comprato la loro prima casa e che a breve si sarebbero trasferiti! Come in molti sapranno i Ferragnez attualmente vivono in un bellissimo appartamento a CityLife, uno dei quartieri più in voga e belli di Milano. Tuttavia l’abitazione in cui vivono è in affitto e per questo la coppia, anche per avere più spazio, hanno deciso di comprare una casa, che è ancora in costruzione. Queste le parole della Ferragni in merito:

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

Qualche mese fa come se non bastasse Chiara Ferragni ha anche mostrato le prime immagine della sua nuova casa e adesso a dare ulteriori aggiornamenti è stato Fedez. Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio il rapper ha infatti annunciato che il nuovo appartamento è quasi terminato! Ma dove andranno a vivere i Ferragnez e quando si trasferiranno? La coppia resterà sempre a CityLife, tuttavia si sposterà in altro palazzo, più precisamente al decimo piano, in una casa molto più grande di quella attuale e nelle prossime settimane inizierà il trasloco. Queste le dichiarazioni di Federico, riportate da Webboh:

“Mi sposterò un piano più basso, sempre all’ultimo piano. La zona sarà sempre la stessa, ma la casa sarà molto più grande. Ci sposteremo dall’11 piano al 10”.

