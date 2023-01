NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Gennaio 2023

Fedez

Il Codacons ancora contro Fedez

Solo pochi giorni fa Fedez ha rivelato sui social di aver vinto una battaglia legale contro il Codacons, in merito alla raccolta fondi lanciata durante la pandemia insieme a sua moglie Chiara Ferragni. Adesso però a trionfare è l’associazione, che con una nota ufficiale ha fatto sapere di aver vinto un’altra causa contro il cantante. Federico infatti, in risposta alla denuncia ricevuta, aveva avanzato dei dubbi su una raccolta fondi lanciata dall’associazione, facendo partire così delle indagini. Poco fa è giunta così notizia che il Codacons ha vinto la causa, e in merito ha affermato:

“Fedez perde la sua battaglia giudiziaria contro il Codacons. Il Tribunale di Roma ha infatti rigettato la denuncia presentata dal rapper che accusava di truffa l’associazione dei consumatori per aver pubblicato un banner sul proprio sito internet relativo ad una raccolta fondi per attività legali in tema Covid. Il giudice Gabriele Tomei riconosce la piena legittimità dell’iniziativa Codacons, sostenendo nell’ordinanza di archiviazione che ‘il banner incriminato solo ad un lettore disattento poteva apparire ambiguo e fuorviante. Invero dalla lettura del sito e degli approfondimenti dell’iniziativa del Codacons descritti nei link collegati emergeva con sufficiente chiarezza che quei fondi servivano a supportare l’azione della Associazione e, nel raggiungimento di scopi, di pubblico interesse, a tutela di tutti i consumatori'”.

Ma non solo. Successivamente il Codacons ha fatto sapere di voler denunciare nuovamente Fedez, stavolta per calunnia. L’associazione per di più vorrebbe chiedere alla Rai di estromettere il cantante dal Festival di Sanremo 2023:

“Ora Fedez non solo sarà denunciato per calunnia e dovrà affrontare un nuovo procedimento penale, ma rischia di essere escluso dal prossimo Festival di Sanremo. Stiamo infatti per presentare una istanza alla Rai in cui si chiede di non consentire la sua partecipazione in qualsiasi forma alla kermesse canora”.