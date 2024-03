NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2024

Fedez

Dopo aver accusato Fedez e le società della sua famiglia di evasione fiscale, il Codacons invia una lettera di scuse al rapper.

Il Codacons chiede scusa a Fedez

Incredibile ma vero! Dopo anni di battaglie, in queste ore il Codacons ha fatto per la prima volta le sue scuse a Fedez. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nel corso delle ultime settimane. Come forse in molti ricorderanno, solo qualche tempo fa la nota associazione, che da tempo controlla i momenti del cantante e di Chiara Ferragni, aveva accusato il rapper e le società della sua famiglia di evasione fiscale e di “trame oscure”. A quel punto Federico, tramite i suoi legali, ha chiesto che il Codacons rimuovesse il comunicato accusatorio dal proprio sito ufficiale e adesso sembrerebbe essere arrivata una piccola vittoria per il cantante.

Gli avvocati di Fedez hanno infatti annunciato di aver ricevuto una lettera di scuse da parte del Codacons, nella quale si legge che l’associazione non aveva intenzione di accusare il rapper di evasione fiscale. Ma non solo. Il comunicato è stato rimosso dal sito ufficiale e poco dopo è apparsa la missiva integrale inviata a Federico, nella quale si legge:

“Posto che da parte nostra, si ribadisce, non vi era alcun intento accusatorio, se il sig. Lucia ha avuto tale impressione noi ci scusiamo e sicuramente toglieremo questo comunicato dal sito web. Inoltre valuteremo, dopo avere ricevuto il parere che stiamo chiedendo oggi stesso all’Agcm e all’Agenzia delle Entrate, per maggiore trasparenza e chiarezza dei nostri scopi sociali, se pubblicare integralmente l’esposto. Quindi ci scusiamo per l’equivoco e per gli eventuali toni utilizzati”.

Naturalmente la notizia in breve ha fatto il giro del web e non è mancata anche la reazione di Fedez, che tra le sue storie Instagram ha affermato ironicamente: “La fine del mondo è vicina”.