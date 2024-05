Fedez ha una speciale collezione di carte Pokémon che costa quanto un’auto (il prezzo da capogiro)

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Maggio 2024

Fedez

Forse non lo sapete ma Fedez è un grande appassionato di Pokémon e vanta una collezione di carte dal costo di un’auto!

Siete anche voi appassionati come Fedez di carte Pokémon? Pensate che il rapper vanta una collezione che costa quanto un’automobile! Ecco qual è il prezzo da capogiro degli oggetti.

Il costo della collezione Pokémon di Fedez

Mentre Chiara Ferragni si prepara a festeggiare la festa della mamma con i suoi figli Leone e Vittoria, Fedez è al centro dei soliti pettegolezzi sulla sua vita privata. Stavolta però il rapper sta facendo parlare di sé ma per un altro curioso motivo. Chi di voi lo segue lo saprà senza dubbio, ma ci rivolgiamo anche a coloro meno pronti sull’argomento.

Sapete che Fedez è un grande appassionato di collezionismo? La notizia probabilmente non vi sarà così nuova. Ma c’è un dettaglio che ancora non vi abbiamo riferito. Nella sua nuova casa ha deciso di arredarla a modo suo con oggetti particolari e di valore. Sempre nella sua nuova dimora vanta anche una collezione speciale di carte dei Pokémon. Come mostrato dal video pubblicato di federic95ita, youtuber ed esperto dello storico cartone animato e i suoi simpatici animaletti, il prezzo della collezione è davvero altissimo.

Ci sono delle carte che sono state acquistate da Fedez a basso costo ma con il passare del tempo hanno triplicato o addirittura quadruplicato il loro valore. Alcuni pezzi costano anche sopra i 100 Euro o addirittura si arriva a 2000/3000 Euro di costo. Insomma, si tratta di oggetti davvero rari. L’ammontare dell’intero pacchetto in questione si aggira intorno ai 39.620 Euro circa e questo potrebbe addirittura aumentare con il passare del tempo. Questo perché come reso noto dallo youtuber, la richiesta è talmente alta che variano di tanto in tanto.

Insomma se anche voi come Fedez siete amanti dei Pokémon e intendete voler ampliare la vostra collezione, sappiate che essa avrà sicuramente un valore importante per coloro che sono amanti del genere.