Fedez è stato di recente protagonista di un’intervista in radio e ha reagito a una domanda riguardante gli ultimi anni della sua vita.

La reazione di Fedez

Tutti sappiamo che cos’ha passato Fedez in questi ultimi anni: si passa da un tumore a diversi problemi di salute, per non parlare della separazione dalla moglie dopo la forte crisi. Tutti i giornali hanno raccontato la sua vita privata e anche della sua presunta amante Angelica, come riportato da Fabrizio Corona.

Insomma, una situazione per nulla facile. Dal punto di vista musicale, il rapper ha scritto diverse canzoni sulla salute mentale e tra queste possiamo anche citare quella sanremese “Battito“. Quest’ultima è stata presentato per la prima volta al Festival di Sanremo 2025 a partire dall’11 febbraio e ha riscosso subito un grande successo.

Tuttavia, il pubblico lo ha visto molto agitato durante il debutto e anche nelle interviste è sembrato un po’ a disagio. Qui sotto, per esempio, possiamo citare una recente intervista a Radio 2 con Ema Stokholma, la quale ha fatto una considerazione esclamando: “Anni difficili, immagino“. Fedez ha solo sospirato e fatto un cenno con la testa, abbassando il microfono.

Fedez per quanto riguarda la sua vita privata è indifendibile però in questo momento si deve parlare della sua musica. La sua canzone è una della più belle e non merita di passare in secondo piano. Mettete a vostro agio le persone.#Sanremo2025 pic.twitter.com/jGyjtDF0a5 — ɪʟᴀʀɪᴀ (@chocoila) February 12, 2025

Una risposta più che eloquente secondo il popolo del web. Auguriamo a Federico tutto il bene possibile e speriamo possa passare un sereno Festival di Sanremo.