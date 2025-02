Anna Floacciardi, ex di Temptation Island, ha lanciato una frecciatina a Giglio in merito alla questione di Yulia

Ieri sera Anna Floacciardi, ex protagonista di Temptation Island, ha pubblicato una foto con la quale ha lanciato una frecciatina a Giglio in seguito alla questione del presunto tradimento da parte di Yulia Bruschi.

La frecciata di Anna Floacciardi

Come molti sapranno, Yulia Bruschi è stata paparazzata in un locale in compagnia di un ex tentatore di Temptation Island. Da quel momento sono partite molte speculazioni su un presunto tradimento ai danni di Giglio, con il quale l’ex gieffina ha instaurato un legame nella Casa.

Il concorrente, nella puntata in diretta di lunedì, ha visto il filmato e poi ha avuto un confronto con la fidanzata. Quest’ultima gli ha garantito di amarlo e ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale o fisico con l’altro ragazzo. Giglio ha affermato di crederle e ha concluso con “facciamoci una risata“. Insomma, ha deciso di scacciare via questo video senza darci troppo peso.

La frecciata di Anna Floacciardi a Giglio

Nelle ultime ore, però, è arrivata ad aggiungersi alla storia anche Anna Floacciardi. Si tratta di una fidanzata dell’ultima edizione di Temptation Island che ha preso parte al programma con il fidanzato Alfred. Sui suoi profili social, in pratica, ha pubblicato il video di Giglio riprendendo la frase che vi abbiamo riportato poc’anzi, poi lei ha aggiunto: “…perché se dovessimo dire la verità ci sarebbe poco da ridere“.

Qualcuno sul web pensa che Anna Floacciardi abbia lasciato intendere che qualcosa tra Yulia Bruschi e il tentatore di Temptation ci sia stato ma sarà davvero così? Ovviamente, l’ex gieffina ha già smentito la faccenda e dobbiamo prendere per buone le sue parole. In caso di ulteriori news in merito non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Nel frattempo, vi invitiamo a seguirci per non perdervi tante altre informazioni sul mondo dello spettacolo.