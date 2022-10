Il compleanno di Fedez e gli auguri di Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni – foto Instagram

Giornata di festeggiamenti in casa Ferragnez! Ebbene sì perché oggi Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, compie 33 anni, circondato dall’amore della sua famiglia. Oltre alla festa di compleanno come abbiamo visto tra le storie Instagram, il cantante ha postato un dolcissimo post su Instagram in compagnia di sua moglie Chiara Ferragni e i due bambini Leone e Vittoria: “Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato”, si legge.

Parole che hanno chiaramente scaldato il cuore dei milioni di fan della coppia e non sono mancati numerosi like e commenti. Tra questi spiccano chiaramente quelli di Chiara Ferragni che, a suo marito Fedez, ha scritto: “Auguri amore mio. Ti amiamo da impazzire”.

I commenti di Chiara Ferragni

Ma non solo. Sempre sui social, tra le storie Instagram, Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di foto e video tra condivisioni e altro, in cui ha celebrato questa giornata speciale per Fedez. In una delle tante e brevi clip vediamo il giudice di X Factor davanti alla mega torta di compleanno preparata per l’occasione e, successivamente, l’immagine postata da suo marito sui propri social, con parole d’amore, come potete vedere qui sotto…

Le storie di Chiara Ferragni per Fedez

Chiara Ferragni al momento non ha pubblicato un vero e proprio post con dedica a Fedez, ma comunque queste parole valgono più di qualsiasi altra cosa. Sul suo profilo compare comunque una mini gallery con i momenti più belli dei festeggiamenti del compleanno di suo marito. (CLICCA QUI)

Tanti anche i vip presenti alla festa, da Chiara Biasi a Tananai e non solo. Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai tantissimi messaggi e augura un felice e sereno compleanno a Fedez!

