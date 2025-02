Chiara Ferragni utilizza la canzone “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi per realizzare un TikTok e il gesto non sfugge al web

In queste ore Chiara Ferragni ha deciso di utilizzare la canzone “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi per un realizzare un TikTok. Il gesto dell’influencer non è ovviamente passato inosservato.

Il gesto di Chiara Ferragni

In molti si sono chiesti come avrebbe reagito Chiara Ferragni nel vedere Fedez sul palco del Festival di Sanremo 2025. L’infuencer tuttavia non sembrerebbe aver seguito in alcun modo il percorso del suo ex marito e non è chiaro se abbia ascoltato la sua canzone Battito, che in questi giorni sta ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Sappiamo anche che l’imprenditrice digitale non ha seguito neppure la finale della kermesse musicale. Mentre Federico si trovava sul palco del Teatro Ariston per la sua ultima esibizione infatti Chiara, come è emerso nelle ultime ore, si trovava a cena con il neo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera e con alcuni amici. Sono dunque ormai lontani i tempi in cui l’influencer faceva il tifo per Fedez e lo sosteneva passo dopo passo e come tutti sappiamo a oggi sui Ferragnez è calato definitivamente il sipario.

Sui social intanto è accaduto qualcosa di inaspettato che sta facendo discutere il web. Chiara Ferragni ha infatti utilizzato la canzone “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, per realizzare un TikTok. Sembrerebbe dunque che in qualche modo l’imprenditrice digitale abbia seguito la kermesse e che si sia tenuta aggiornata su quanto accaduto.

Ciò nonostante sui profili social della Ferragni non è apparso alcun riferimento a Fedez e alla sua Battito, segno dunque che ormai il matrimonio con il rapper è solo un ricordo lontano. Chiara intanto a oggi si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita e sembrerebbe che le cose con il compagno Giovanni Tronchetti Provera stiano procedendo a gonfie vele.