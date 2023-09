Spettacolo

30 Settembre 2023

Dopo il ricovero in ospedale per il ricovero d’urgenza, Fedez ha ricevuto diverse critiche dagli hater. Giulia Salemi lo difende

A seguito delle indiscrezioni trapelate su Fedez nella mattinata di ieri e il ricovero d’urgenza in ospedale, così come il ritorno in Italia di Chiara Ferragni, in serata il rapper ha confermato di essersi sottoposto alle cure del caso per due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna.

Esattamente come successo in altre occasioni Fedez ha ricevuto una marea di critiche da parte degli haters. Il rapper ha subito una marea di insulti decisamente pesanti, augurandogli addirittura la morte. Insomma davvero eccessivi.

Una brutta abitudine questa che sta diventando una moda sui social e che colpisce chiaramente i volti noti del mondo dello spettacolo. Per quanto sia un personaggio molto diviso (così come sua moglie Chiara Ferragni), Fedez è spesso nel mirino di alcuni utenti che non gli risparmiano cattiverie.

Sull’argomento si è soffermata anche Giulia Salemi che su X, l’ex Twitter, ha preso in considerazione alcuni dei commenti pesanti che hanno travolto Fedez. L’influencer italo-persiana ha preso le difese del rapper, dicendosi piuttosto indignata.

Ciò che non si spiega Giulia Salemi è come si possa godere del malessere di una persona. Per questo pensa si sia andati decisamente oltre e sarebbe opportuno ridimensionarsi e capire che così si ferisce chi riceve questi attacchi gratuiti:

“Ma come fate a godere per il malessere di un ragazzo di 33 anni, padre di due figli. Credo che siamo andati davvero oltre con il senso della misura e del bisogno di usare le disgrazie altrui per dare senso alla propria inutilità. Dai Federico che passerà anche questa”, ha scritto Giulia Salemi a supporto di Fedez.

Per quanto si possano avere simpatie o antipatie nei confronti di un personaggio noto, quindi secondo Giulia Salemi sarebbe giusto non superare il limite. A finire nuovamente in questo vortice è Fedez. Ma non è l’unico a essere preso di mira in questo modo sul web.