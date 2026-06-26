Fedez e Giulia sono pronti per un nuovo inizio in una bellissima casa nel cuore di Milano.

Dove vivono Fedez e Giulia Honegger? La coppia ha scelto una casa bellissima a pochi passi dal centro storico di Milano. Un’abitazione ricca di dettagli scelti con cura.

Fedez e Giulia Honegger: la casa dove vivono insieme

La nuova casa di Fedez e Giulia Honegger si trova nel cuore di Milano, a pochi passi dal centro storico, in una zona tra le più richieste e prestigiose della città. L’immobile, recentemente ristrutturato, è stato pensato come il nuovo nido della coppia, che si prepara ad accogliere il primo figlio insieme (terzo per il rapper). Il trasferimento sarebbe ormai imminente, tra ultimi lavori e scatoloni in attesa di essere sistemati.

Dalle immagini condivise sui social emergono ambienti ampi, luminosi e curati nei minimi dettagli. Lo stile scelto è contemporaneo e raffinato, con un forte richiamo al design italiano e a un’estetica pulita ma ricercata. Non mancano elementi decorativi importanti come opere d’arte, sculture e complementi d’arredo di alta gamma, che contribuiscono a definire un’atmosfera elegante e moderna.

Particolare attenzione è stata dedicata alle camerette dei bambini. Gli ambienti destinati a Leone e Vittoria, figli di Fedez avuti con Chiara Ferragni, e al nuovo arrivato, presentano tonalità neutre e dettagli giocosi come carta da parati con animali della savana e boiserie decorative. Il parquet in legno e l’illuminazione calda contribuiscono a rendere gli spazi accoglienti e familiari. Anche il soggiorno segue la stessa filosofia estetica: grandi finestre, luce naturale e una libreria a parete che ospita oggetti di design e collezioni personali. L’ambiente è pensato per unire comfort e rappresentanza, senza rinunciare alla funzionalità quotidiana.

La cura dei dettagli per una casa che segna un nuovo inizio per Fedez e Giulia

Uno degli elementi che ha attirato maggiormente l’attenzione è il salotto, dove spiccano due divani dal valore complessivo superiore ai 40mila euro. Il primo, più grande e chiaro, avrebbe un costo stimato di circa 25mila euro, mentre il secondo, modulare e di colore verde, si aggirerebbe intorno ai 20mila euro. Insieme diventano il cuore scenografico della zona living. Completano l’ambiente un parquet a spina di pesce, arredi su misura e una terrazza con vista sullo skyline milanese, che aggiunge un ulteriore elemento di prestigio all’abitazione.

La nuova dimora rappresenta per Fedez e Giulia Honegger non solo un investimento immobiliare, ma anche un simbolo del loro nuovo equilibrio familiare. Tra vita privata e carriera, la coppia sembra aver scelto Milano come punto fermo per costruire il proprio futuro, tra design, riservatezza e nuove responsabilità.