La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez è stata una vera favola agli occhi di tutti. E anche se non c’è stato un lieto fine, in tanti hanno sognato a lungo con loro. Ma la loro relazione è stata vera o una scelta di marketing? Ecco i retroscena svelati dall’ex manager.

Chiara Ferragni e Fedez: storia vera o marketing?

La relazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua a far parlare anche a distanza di tempo dalla separazione. Quella che per anni è stata una delle coppie più seguite d’Italia torna infatti al centro dell’attenzione grazie alle dichiarazioni di Fabio Maria Damato, storico collaboratore ed ex manager dell’imprenditrice digitale. Le sue parole hanno riacceso il dibattito sulla natura del rapporto tra i due ex coniugi, una storia che nel corso degli anni è stata spesso raccontata attraverso social network, eventi pubblici e progetti condivisi, conquistando milioni di follower ma anche attirando critiche e sospetti. Ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli, Damato ha voluto chiarire un aspetto che per anni è stato oggetto di discussione: secondo lui, la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez non sarebbe mai stata costruita per ragioni di marketing o convenienza professionale. L’ex manager ha infatti raccontato di aver assistito in prima persona al forte coinvolgimento sentimentale dell’influencer nei confronti del rapper. “Chiara era innamorata persa di Federico, ha lottato per stare con lui“, ha dichiarato.

Secondo Damato, l’imprenditrice avrebbe scelto di portare avanti la relazione nonostante alcune perplessità provenienti da ambienti esclusivi del mondo della moda e del lusso. Alcuni brand e professionisti del settore, infatti, avrebbero visto con diffidenza l’enorme esposizione mediatica della coppia. Una scelta che andava oltre il business. Le dichiarazioni dell’ex collaboratore puntano a smontare una delle teorie più diffuse negli anni, ovvero quella secondo cui il rapporto tra Ferragni e Fedez sarebbe stato alimentato principalmente da interessi professionali. Damato ha raccontato che Chiara non avrebbe mai rinunciato alla relazione per ottenere maggiori opportunità lavorative o per mantenere una determinata immagine nel settore fashion. Una scelta che, secondo lui, dimostrerebbe la sincerità dei sentimenti che legavano la coppia.

Chiara Ferragni e la rottura con il suo manager: cosa è successo?

Nel corso dell’intervista, Fabio Maria Damato ha parlato anche della fine della sua collaborazione con Ferragni. L’ex manager ha spiegato di aver maturato la decisione di lasciare il progetto dopo anni di lavoro insieme, comunicandolo direttamente all’influencer durante una conversazione privata. A colpirlo sarebbe stata soprattutto l’assenza di un vero confronto finale.

“Non c’è mai stato un momento di chiarimento“, ha raccontato. Le sue parole aggiungono così un nuovo tassello alla complessa vicenda dei Ferragnez, una storia che continua a suscitare interesse e curiosità tra il pubblico, tra aspetti personali, mediatici e professionali che ancora oggi fanno discutere.