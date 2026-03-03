Un legame indissolubile quello di LDA e Aka7even che diventa un progetto discografico condiviso

Il panorama musicale italiano si arricchisce di una collaborazione autentica, figlia di un’amicizia che precede le luci della ribalta. Luca D’Alessio, in arte LDA, e Luca Marzano, noto come Aka7even, annunciano l’uscita del loro primo album insieme, Poesie Clandestine, disponibile dal 6 marzo. Non si tratta di una semplice operazione di marketing, ma dell’evoluzione naturale di un rapporto nato otto anni fa e consolidatosi tra le mura di un appartamento condiviso a Milano.

Dal sodalizio personale alla creazione di un laboratorio creativo

L’album ha preso vita in un contesto quasi domestico, trasformando una casa milanese in un vero e proprio campus artistico. Insieme all’autore Alessandro Caiazza e a un team di produzione dedicato, i due artisti napoletani hanno abbattuto le barriere tra vita quotidiana e sessioni di registrazione. Nonostante i percorsi solisti ben definiti, con LDA orientato verso l’R&B e Aka7even focalizzato su sonorità urban — Poesie Clandestine rappresenta una parentesi sperimentale dove le identità si fondono senza annullarsi.

Sonorità contaminate e il ritorno alle radici partenopee

Il disco esplora territori variegati: dal pop radiofonico a sfumature blues, fino a toccare ritmi latin. Un elemento centrale è l’uso orgoglioso della lingua napoletana, una scelta identitaria che richiama maestri come Pino Daniele. Il brano Maledetta voglia di te, ad esempio, evoca quel sound classico che ha segnato la storia della musica campana. L’amore resta il fulcro narrativo, analizzato attraverso nostalgia e verità, privo di sovrastrutture commerciali.

