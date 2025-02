In queste ore Fedez ha postato un filmato sui social che sembra essere una vera frecciata ad Achille Lauro. Ecco cosa è accaduto.

Il post di Fedez

È noto a tutti ormai che tra Fedez e Achille Lauro non corre più buon sangue. Tra i due cantanti, un tempo amici, da diversi mesi a questa parte i rapporti si sono freddati e il tutto sarebbe riconducibile, stando ai gossip emersi nelle ultime settimane, a un presunto flirt che il cantante di Incoscienti giovani avrebbe avuto con Chiara Ferragni. I pettegolezzi naturalmente non sono mai stati confermati e i diretti interessati non hanno mai deciso di intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Durante la settimana sanremese però a rompere il silenzio sul rapporto con Federico è stato Lauro e così l’artista ha affermato:

“Sono contento per lui. Se ci siamo visti o se abbiamo parlato? No, però magari succederà. Questa è una roba montata da terzi. Nessuno ha mai confermato quello che è uscito”.

Nelle ultime ore tuttavia qualcosa ha attirato l’attenzione del web. La scorsa settimana, come in molti sapranno, Le Iene hanno mandato in onda un servizio dedicato proprio ad Achille Lauro e hanno mostrato tutti i retroscena della sua settimana al Festival di Sanremo. Oggi così Fedez ha postato un breve video sui suoi social, in cui lo vediamo imitare proprio una scena del servizio. Per i più dunque il rapper avrebbe voluto mandare una frecciata al suo collega, col quale ormai i rapporti sono ai minimi storici.

La clip ovviamente non è passata inosservata e sta già facendo il giro dei social.