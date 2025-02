Accuse a Zeudi al Grande Fratello, infatti secondo alcuni lei avrebbe seguito attentamente l’edizione di Dayane Mello per arrivare molto preparata con Helena. Lei ha negato tutto, dicendo di non aver seguito molto per la maturità, ma un vecchio post dimostra il contrario. Ecco cosa è successo.

Le prove secondo cui Zeudi ha seguito il GF di Dayane Mello

Al Grande Fratello ci sono state delle accuse nei confronti di Zeudi di cui si è parlato nella puntata di stasera. Il motivo di tutto questo, alcuni dubbi che sono sorti con Helena e anche con Maria Teresa Ruta. In pratica la brasiliana ha pensato molto al fatto che l’ex Miss Italia conoscesse molto bene molte cose che la riguardavano e che riguardavano anche la sua amica Dayane Mello.

La stessa Maria Teresa Ruta ha parlato della ship nata tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che aveva fatto sognare il pubblico. Quindi ha fatto notare che la stessa Zeudi si è buttata subito in una storia del genere. Insomma ci sono accuse verso di lei secondo cui sarebbe cresciuta a pane e GF. E quindi sia arrivata quest’anno nel reality molto preparata.

LEGGI ANCHE: Fedez lancia una frecciata ad Achille Lauro

Zeudi in puntata ha negato tutto e ha detto di non aver seguito molto quell’edizione del GF, poiché stava preparando la maturità, tra l’altro in modalità online sempre per via del Covid. Ma la Ruta le ha fatto notare che il rapporto delle Rosmello risaliva all’inizio dell’edizione e quindi lei non stava già preparando la maturità.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni di Uomini e donne della registrazione del 24 febbraio

Ma non finisce qui, perché c’è un post del 2021 mostrato da Indifferenza astrale che sbugiarda Zeudi. Ed è stato lo stesso Alfonso Signorini a riportarlo alla gieffina. In pratica a quei tempi fu postato su Instagram un tweet in cui si faceva notare il grande affetto dei concorrenti del reality verso Dayane Mello dopo la morte del fratello. E tra i like a quel post c’è anche quello di Zeudi.

SEI SICURA CHE NON NE SAI NULLA ZEUDI? #GrandeFratello pic.twitter.com/b42lOk5AqR — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) February 24, 2025

Questo like dimostrerebbe che Zeudi seguiva il Grande Fratello nel 2021 e quindi sa bene cosa succedeva e cosa piaceva al pubblico. Lei però ha detto che il suo profilo Instagram era usato anche da sua mamma, quindi il like poteva essere stato messo dalla madre.