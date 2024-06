NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

In queste ore Fedez sui social ha fatto ascoltare la versione remix del suo celebre brano Cigno Nero. All’interno del pezzo è presente una strofa che il rapper ha dedicato a Chiara Ferragni.

La nuova dedica di Fedez per Chiara Ferragni

Sono ormai mesi che la fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni fa discutere il web. Solo nelle ultime ore il rapper è tornato alla carica e nel corso di una diretta con GrenBaud si è lasciato andare ad alcuni commenti che non sono passati inosservati. Il cantante ha infatti lanciato non solo delle nuove frecciate al team della sua ex moglie, ma ha anche rilasciato dichiarazioni sul suo matrimonio che non sono piaciute ai più. Come se non bastasse solo qualche giorno fa Federico ha pubblicato anche il suo nuovo singolo, Sexy Shop, che contiene riferimenti proprio alla rottura con Chiara. Ma non è finita qui.

Sempre nel corso della live con GrenBaud è infatti accaduto qualcosa che in queste ore sta facendo discutere il web. Non tutti sanno che esiste una versione remix mai rilasciata dell’iconico brano Cigno Nero, che il rapper ha pubblicato svariati anni fa in collaborazione con Francesca Michielin.

Adesso però a sorpresa Fedez ha deciso di far ascoltare un estratto di questo remix, che contiene strofe dedicate a Chiara Ferragni. Nel testo infatti viene fatto riferimento al periodo in cui il cantante si trovava in ospedale. Questi alcuni dei versi scritti da Federico: “La nostra storia non è vittoria, tu che mi abbracci in sala operatoria. La felicità è un’arte illusoria, tanti bei ricordi e una brutta memoria”. Ma non solo. La strofa si conclude infatti così: “Stringimi forte quando sono debole. Se fossi un reato, mi dichiaro colpevole. Ho smesso di credere da quando ho visto che gli angeli possono sposare un demone”.

Ovviamente l’audio del remix di Cigno Nero non è passato inosservato e in queste ore ha fatto il giro del web. Federico tuttavia ha precisato che il brano potrebbe non uscire mai e al momento dunque questo è l’unico estratto del pezzo che possiamo ascoltare.