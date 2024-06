Muschio Selvaggio crolla dopo l’addio di Fedez! I dati del podcast preoccupano

Social

Andrea Sanna | 8 Giugno 2024

Fedez

Dopo l’addio di Fedez al podcast Muschio Selvaggio (passato ora a Luis Sal), arrivano i dati che sembrano preoccupare. Il format sarebbe infatti crollato e perso diverse visualizzazioni rispetto al passato. Ma vediamo i dettagli.

I dati di Muschio Selvaggio dopo l’addio di Fedez

È di ieri la notizia che Fedez ha perso le quote di Muschio Selvaggio, passate ufficialmente (e al 100%) nelle mani di Luis Sal. Su Instagram il rapper è intervenuto e in un lungo sfogo non ha risparmiato una bordata al suo ormai ex amico.

Ma non è finita qui, perché ospite della live con GrenBaud, Fedez ha rilanciato con un’altra frecciatina piuttosto piccata: Sai qual è la chiave per non far fallire i podcast? Non farli fare a Luis Sal. Dai, è oggettivamente una m**da”, ha detto il cantante.

LEGGI ANCHE: Fedez dimentica Chiara e trascorre la serata con la nuova fiamma. Le foto inequivocabili

Ora Fanpage.it ha pubblicato alcuni dati del podcast nato nel 2020, che ha visto alla conduzione proprio Fedez e Luis Sal fino al gennaio 2023. Dopo il grande momento di affermazione del podcast è successo qualcosa che ha portato alla rottura tra i due presentatori, come ormai noto.

Abbiamo assistito poi alla fase in cui Fedez ha preso parte al progetto insieme a Mr. Marra e ora stiamo vivendo la fase di svolta in cui il podcast è passato ufficialmente a Luis Sal.

Su Instagram Fedez ha spiegato che ha lasciato il podcast per concentrarsi su altro, ma come sta andando adesso Muschio Selvaggio da quando è nelle mani di Luis Sal? A quanto pare non bene, ma c’è un appunto da fare. I dati di YouTube non sono come l’Auditel e peraltro un video sulla piattaforma si può vedere subito o in un secondo momento e, magari, crescere nel tempo. Dunque bisogna tenere conto anche di questo aspetto molto importante.

Dall’addio di Fedez e la fase di passaggio, Luis Sal ha condotto al momento 9 episodi. Il sito ha fatto un calcolo tra gli ultimi nove episodi di co-onduzione tra il rapper e Mr. Marra. Poi li ha messi a confronto con quelli che vedono al comando il creator.

Ebbene nelle prime puntate del nuovo Muschio Selvaggio arrivano a 422.000 visualizzazioni con 17.807 like. La media delle ultime con al comando Fedez e Mr. Marra avevano ottenuto la bellezza di 770.000 views e 27.775 like. Dati che sembrano un po’ preoccupare i fan del podcast. Ora sta a Luis Sal risollevare il progetto e ripartire al meglio.