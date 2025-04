Sui social Fedez lancia spoiler sul suo nuovo singolo e non manca una particolare frecciatina: “Pensavo fosse amore invece era un lavoro”.

La frecciata di Fedez

Continuano gli spoiler di Fedez sui social. A qualche giorno di distanza dall’ultima volta il rapper ha lanciato una nuova bordata. Un periodo per nulla facile, dopo l’ultimo anno vissuto con non poche difficoltà tra la separazione da Chiara Ferragni e non solo.

Ancora una volta, nelle ultime ore, Fedez non ha fatto nomi ma i versi pubblicati sembrano avere certamente un destinatario. Nell’anticipazione del nuovo brano, sembrano esserci dei riferimenti a una donna e relazione che gli ha lasciato delle ferite importanti. Ma non è chiaro a chi faccia riferimento.

“Mi hai detto che mi amavi e che sono un tesoro. Spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo. Hai la foto con Shiva, Sfera e Boro Boro. Pensavo fosse amore invece era un lavoro”, ha scritto Fedez nella storia pubblicata su Instagram, dove canta per l’appunto la canzone in questione.

Se non conosciamo la persona alla quale sono dedicate queste strofe, è piuttosto chiaro invece che Fedez sembra essere ferito da questa persona. Può anche non trattarsi però di una canzone autobiografica e di conseguenza, potrebbe magari tratto ispirazione da altre storie. In ogni caso si legge ancora:

“Vai sempre a Dubai ma non importi petrolio. In camera hai la foto dell’ex moglie di Soros. Prima di darmi un bacio usa il collutorio. Pensavo fosse amore invece era un lavoro”.

Qui sembra proprio che Fedez stia facendo riferimento a una donna senza scrupoli, che frequenta uomini solo per un tornaconto personale.

Evidentemente questioni personali vissute e nuove storie che ha conosciuto, sembrano aver ispirato Fedez alla scrittura. Già pochi giorni fa, come detto, si era parlato di un riferimento a una donna in un brano, ma anche in quel caso non era ben comprensibile la destinataria del suo racconto. Sarà necessario dunque capire se ci sarà qualche ulteriore indicazione da parte sua.

Al momento è top secret il progetto a cui sta lavorando il rapper. Magari è un nuovo album in cui saranno contenute anche Battito e la cover di Bella stronza, canzoni entrambe portate all’ultimo Festival di Sanremo.