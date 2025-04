Dopo giorni di silenzio Shaila Gatta è tornata a farsi sentire con i suoi fan, destando preoccupazione dopo la rottura con Lorenzo Spolverato. La ballerina ha pubblicato un messaggio e una foto sul suo canale broadcast di Instagram.

Shaila Gatta preoccupa i fan

Per quanto questa sera debba iniziare il nuovo reality game di Canale 5, The Couple con la rivelazione dei suoi protagonisti, c’è ancora interesse intorno ai concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Shaila Gatta, tra tanti, dopo aver lasciato in diretta Lorenzo Spolverato durante la finale del programma, ora è sotto l’occhio del ciclone.

Su Shaila Gatta sono emersi rumor e indiscrezioni e lei in poche occasioni è intervenuta sui suoi canali ufficiali, esattamente come fatto nelle scorse ore. L’ex gieffina ha pubblicato un messaggio in cui ha fatto sapere di avere perso dei kg (ora pesa 51 circa) rispetto a mesi fa. Oltre a una foto d’accompagnamento, Shaila ha anche pubblicato un messaggio nel suo canale broadcast, dove ha espresso un suo personale pensiero:

“Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi… Buona notte“, ha scritto Shaila Gatta.

Il messaggio di Shaila Gatta sul canale broadcast di Instagram

Il messaggio scritto da Shaila Gatta ha preoccupato i suoi fan, che stanno cercando in tutti i modi possibili di starle vicino in questo particolare momento della sua vita. La ballerina ha modo sui ha dunque provato a chiedere più comprensione e rispetto per la sua situazione, senza puntare il dito con esternazioni che possono ferire.

Intanto i fan degli Shailenzo sui social hanno fatto sapere che Lorenzo Spolverato in una diretta social ha detto quanto segue, a proposito di Shaila Gatta: “Mi raccomando fate i bravi con Shaila e trattatela bene“.

Ci auguriamo ovviamente che Shaila possa tornare a essere la persona solare e serena che abbiamo sempre conosciuto, dopo questo periodo complicato.