Lo spoiler fatto da Fedez sui suoi social ha riacceso i gossip intorno a lui. Parole taglienti e dirette che sembrano essere rivolte a una donna, ma a chi si riferisce?

Lo spoiler di Fedez

Tra i personaggi che non smettono certamente di fare parlare di sé c’è Fedez. Stavolta il rapper ha condiviso sui suoi social un’anteprima che sembra preannunciare l’uscita di un nuovo singolo post Festival di Sanremo. Un brano il cui testo potrebbe tornare a far discutere. Motivo? Alcuni sono convinti possano esserci dei riferimenti rivolti all’ex moglie Chiara Ferragni o al flirt Angelica Montini o chissà, magari, una figura femminile in generale.

Spesso al centro del gossip vista l’attenzione mediatica per la rottura con Chiara Ferragni, di cui sono emersi rumor e indiscrezioni mediante Fabrizio Corona, Fedez potrebbe aver attirato nuovamente i riflettori su di sé. Per quanto sia concentrato sui suoi progetti lavorativi, con i suoi brani e messaggi lanciati tra le righe, sembra sempre che il suo privato torni a galla in un modo o nell’altro. Un po’ com’è accaduto proprio al Festival con Battito.

E mentre si parla di possibili collaborazioni con Clara o ancora con Cristina D’Avena in vista dell’estate, Fedez sui suoi profili social ha spoilerato un video che potrebbe fare da apri pista al nuovo singolo. Tra le parole pubblicate, come ripreso da All Music Italia, sembrano esserci dei riferimenti piuttosto diretti e precisi:

Un valzer di parole crude

Non dire che non hai problemi con la coca

Lo fai solo se ti offrono e ne prendi pure poca

Ti circondi di persone ma ti senti sempre vuota

Io pensavo fossi un angelo

È la vista che si sfoca

Raccolgo i cocci della tua pace rotta che si infrange

Non c’è niente di peggio di una donna che rimpiange

Ti avevo detto in questa storia non si piange

Ti ho visto quasi sempre con il mascara sulle guance

Cosa avrà voluto dirci Fedez e soprattutto a chi sono dedicate queste parole?