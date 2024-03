NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2024

Pochi minuti fa Fedez ha postato una storia sui suoi profili social che non lascia spazio all’immaginazione e che secondo i più sarebbe rivolta alla crisi con Chiara Ferragni.

La storia di Fedez

Da settimane ormai come sappiamo Fedez e Chiara Ferragni sono al centro dell’attenzione mediatica. In questi giorni infatti se ne sono dette di ogni sui Ferragnez, che come tutti sappiamo stanno vivendo una profonda crisi. Solo pochissime ore la stessa imprenditrice digitale, nel corso di una lunga intervista a Che Tempo Che Fa, ha confermato per la prima volta le difficoltà che sta attualmente vivendo con suo marito e in merito ha affermato:

“Purtroppo non è una strategia. Si pensa sempre che ci sia sempre un team di esperti, io stratega, che decidiamo ‘io e mio marito ci allontaniamo’, però non è così. Non è una strategia. Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che tagliamo i ponti da un momento all’altro. È un momento di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte ma vediamo, ora non so”.

Poco fa intanto qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Fedez infatti ha postato sui suoi social una storia che sembrerebbe essere proprio rivolta alla crisi con Chiara Ferragni. Il rapper ha condiviso alcune frasi del testo di Sembra Semplice, una sua vecchia canzone in duetto con J-Ax. Le parole scelte da Federico sembrerebbero essere riferite proprio al difficile momento che il cantante sta attraversando insieme a sua moglie e ovviamente il gesto non è sfuggito agli occhi attenti del web.

I fan nel mentre continuano a fare il tifo per i Ferragnez. Al rapper e all’imprenditrice digitale dunque va il nostro più grande in bocca al lupo, con la speranza che presto possano arrivare liete notizie.