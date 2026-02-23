Durante il Festival di Sanremo 2026 Fedez annuncerà la gravidanza della sua attuale fidanzata Giulia Honegger come emerso nei giorni scorsi? La verità del rapper a La volta buona ai microfoni di Rosanna Cacio.

Fedez annuncerà la gravidanza a Sanremo?

Da settimane si parla di presunta gravidanza di Giulia Honneger, attuale fidanzata di Fedez. Nonostante siano giunte indiscrezioni da parte del settimanale Oggi e da Deianira Marzano, il direttore del giornale Andrea Biavardi ha fatto sapere di avere ricevuto una smentita da parte della fashion designer.

Peraltro si era ipotizzato che Fedez avesse potuto fare un annuncio a sorpresa sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Proprio oggi durante la puntata de La volta buona, la giornalista Rosanna Cacio ha intercettato Fedez per avere qualche informazione in più a riguardo. La conduttrice Caterina Balivo in collegamento dall’esterno del Teatro Ariston, ha immediatamente incalzato il rappert: “Dicono che farà un annuncio a Sanremo…”

La risposta del cantante però non è tardata ad arrivare e ha subito replicato: “No, non so chi l’ha detto. Ma non devo fare nessun annuncio”. Giustamente la Cacio ha sottolineato come Fedez spesso faccia notizia, per poi aggiungere: “Ma se ci devi dire un annuncio noi siamo prontissimi”.

Con il sorriso e un po’ spiazzato Federico ha ribadito quanto detto precedentemente, domandandosi da dove sia balzata fuori questa notizia: “Dove è stato detto che me lo sono perso?”.

Insomma nonostante le smentite da parte dei diretti interessati il rumor continua a circolare.

