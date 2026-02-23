Alcuni atleti delle Olimpiadi di Milano Cortina saranno ospiti durante una serata al Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, gli atleti delle Olimpiadi ospiti

Domani avrà inizio il Festival di Sanremo 2026 e tra i tanti ospiti che faranno la loro presenza al Teatro Ariston ci sono anche alcuni volti della spedizione delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Come rivelato da Carlo Conti in conferenza stampa Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli, Giuliana Turra saranno presenti durante la serata di mercoledì sera del Festival di Sanremo 2026.

LEGGI ANCHE: Fiorello fa “irruzione” in sala stampa a Sanremo 2026 (VIDEO)

La meravigliosa spedizione azzurra: tutte le medaglie vinte

Il Festival di Sanremo 2026 sarà un riconoscimento importante per gli atleti dopo la spedizione alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Tutti gli sportivi coinvolti infatti hanno ottenuto la bellezza di 30 medaglie in varie discipline e hanno dato lustro al nostro Paese. L’Italia ha chiuso al quarto posto con 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi.

Nel dettaglio tra gli ori: Francesca Lollobrigida (x2); Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con Chiara Betti e Luca Spechenhauser. Poi ancora Andrea Voetter e Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. In seguito: Federica Brignone (x2) e Lisa Vittozzi.

Andando avanti invece tra gli argenti: Giovanni Franzoni, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, Arianna Fontana e Michela Moioli e Lorenzo Sommariva.

Infine tra i bronzi: Dominik Paris, Sofia Goggia, Lucia Dalmasso, Riccardo Lorello, Dominik Fischnaller, Team event di pattinaggio di figura e Stefania Constantini e Amos Mosaner. Si passa poi: Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer. E ancora nella lista Michela Moioli Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino, Flora Tabanelli.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.