1 La nuova Ferrari di Fedez

Giornata di grandi novità ieri in casa Ferragnez e non solo per aver mostrato in anteprima ai follower la nuova casa dove andranno a vivere. Tutto rigorosamente testimoniato sui social, come da prassi. Oltre a raggiungere il cantiere Fedez e Chiara Ferragni per vedere la procedura dei lavori, la coppia si è concessa anche un giro in auto. Ma non una qualsiasi.

L’influencer Chiara Ferragni attraverso le stories del cantante su Instagram ha fatto sapere infatti che da lì a poco avrebbero avuto modo di sedere a bordo della loro nuovissima automobile. Con un velo di ironia la moglie di Fedez ha detto: “Fede proverà la macchina nuova senza incidentarla”, ha dichiarato in modo simpatico incrociando le dita. Il rapper l’ha assecondata: “Si spera, non credo di essere capace di guidarla”.

Dopo aver raccontato il loro cammino verso la macchina, non sono mancate battutine e scherzi tra i due. Poco dopo sempre su Instagram Chiara Ferragni ha ripreso Fedez alla guida della sua nuova Ferrari. A quanto pare il cantante, grande appassionato di motori, ha deciso di investire sul Cavallino Rampante. Come vediamo da questo video si vede Federico concentrato alla guida, mentre in sottofondo si avverte il suono inconfondibile del motore Ferrari. Sua moglie improvvisamente gli chiede: “Com’è?”. Soddisfatto dell’acquisto lui risponde con un secco: “Molto bella”.

Fedez e la sua nuova auto pic.twitter.com/dND33VSTZw — disagiotv (@disagio_tv) July 27, 2022

Non sappiamo dirvi con esattezza quale modello abbia acquistato Fedez, dunque non siamo in grado darvi il costo preciso di questo splendido gioiellino della Scuderia Ferrari. Sbirciando sul web, però, abbiamo trovato un listino prezzi che varia a partire da 209.705 Euro, per andare oltre i 499.000 Euro, in base ovviamente al modello, dato che ognuno è a sé.

Fedez si gode dunque il suo nuovo acquisto! Non male la scelta, non trovate?

