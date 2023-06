NEWS

Andrea Sanna | 9 Giugno 2023

Fedez

La critica a Fedez

Dopo settimane di silenzio, Fedez ha deciso finalmente di spiegare le ragioni per cui Luis Sal non partecipa più al podcast Muschio Selvaggio. Il rapper ha detto il suo punto di vista. Non è tardata ad arrivare la replica di Luis Sal con conseguente risposta del marito di Chiara Ferragni.

Proprio Luis Sal nel video che ha già superato il milione di visualizzazioni, ha fatto presenti i motivi che hanno spinto lui e Fedez ad allontanarsi, fino all’addio a Muschio Selvaggio. Questo un piccolo stralcio delle sue dichiarazioni:

“Gli argomenti sono la cosa più importante, mentre il noi, l’ego, l’io, il gossip, si trovano come ultima delle cose. Questo perché si parlava già abbastanza di Fedez e non serviva un altro luogo dove si parlasse di lui. Col tempo queste premesse vengono a mancare e glielo faccio notare io da amico tante volte in tanti modi”.

C’è stato un modo ben preciso in cui ha deciso di far notare quel che diceva. Il fatto risale a due anni fa ed è legato a una puntata del podcast con ospite Il Masseo. Durante il racconto dello streamer, Fedez l’ha interrotto qualche volta, tanto da provocare una reazione:

“Finisco.. Posso dirti una cosa? Tu parli sopra ai ca**o di ospiti, parli sopra ai ca**o di ospiti e li interrompi anche durante ragionamenti molto interessanti“, ha detto Il Masseo, sebbene Fedez abbia tentato di scusarsi. Proprio mentre l’ospite faceva questo appunto, Luis Sal non ci ha pensato due volte ad applaudire e aggiungere: “Bravo, tienilo in riga!”.

Non contento, Il Masseo ci ha messo il carico da 90: “Piccola critica. Te lo scrivono sotto tutti i video? Eh, po**a putt**a hanno ragione, è una critica costruttiva, ascoltali! Mica ti hanno detto sei uno stro*o di mer*a!”.

Gli attenti utenti del web chiaramente non si sono lasciati sfuggire il riferimento e hanno appunto condiviso lo stralcio della puntata in cui si è verificato questo episodio tra Fedez, il Masseo e Luis Sal.

Io premessa non son di parte è la parola di Luis contro quella di Fedez e viceversa però è inutile che Fedez pensi non ci siano stati segnali d'allarme non era solo Luis a dirgli di cambiare quell'atteggiamento.#fedez #zedef #muschioselvaggio #LuisSal pic.twitter.com/JegE5VB5A2 — Riccardo (@Rickleoneleo) June 8, 2023

Per i più curiosi che volessero andare a recuperare la puntata per intero invece, vi basterà sapere che, come mostrato sotto, si tratta dell’appuntamento numero 35.