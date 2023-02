Sanremo

Andrea Sanna | 12 Febbraio 2023

Le lacrime di Fedez

Fedez questa sera durante la finale di Sanremo 2023 è stato protagonista di un episodio singolare insieme a Rosa Chemical. L’artista in gara l’ha infatti coinvolto durante la sua esibizione, facendo in modo potesse salire con lui sul palco. Poco dopo tra i due c’è stato anche un bacio, che avrebbe provocato anche una reazione in Chiara Ferragni.

Intanto dopo la pubblicità, tornati in diretta, le telecamere hanno più volte inquadrato Fedez, che non ha nascosto la commozione e si è mostrato in lacrime agli occhi dei telespettatori. Il rapper ha cercato di coprirsi con una mano, ma con scarsissimi risultati. Perché tutti hanno notato gli occhi piuttosto lucidi del marito di Chiara Ferragni? Ha litigato con l’influencer? Come mai piangeva?

Sul web gli attenti telespettatori hanno avanzato varie ipotesi e credono che proprio nel corso dello stacco pubblicitario si sia verificato qualche strano episodio proprio con l’imprenditrice digitale.

C’è chi sostiene ci sia stata una lite con Chiara dopo l’episodio del bacio con Rosa Chemical, chi sostiene invece si tratti di altro e chi pensa, dall’altra parte, che possa essersi commosso nel vedere arrivare l’ospite d’eccezione Ornella Vanoni. Insomma tante idee, ma non vi è alcuna certezza. Non è escluso che la Ferragni e Fedez interverranno nelle prossime ore per spiegare cosa è realmente successo.

Vedremo se emergeranno ulteriori dettagli e se verrà fatta realmente chiarezza su quanto successo e il perché delle lacrime di Fedez.