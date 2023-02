Sanremo

Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La reazione di Chiara Ferragni

Dopo il successo della prima puntata, questa sera Chiara Ferragni è tornata sul palco dell’Ariston, come co-conduttrice della quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo 2023. Ma non solo. Ad arrivare in platea sono stati anche Fedez, Marina Di Guardo, Marco, Valentina e Francesca Ferragni, rispettivamente madre, padre e sorelle dell’imprenditrice digitale. Nel mentre nel corso della serata è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web.

Rosa Chemical infatti sul finale della sua esibizione si è recato proprio da Fedez, per portarlo sul palco. Ma non solo. Alla fine della performance il rapper ha dato un bacio al suo collega, che naturalmente fin dal primo momento ha fatto discutere gli utenti sui social. Ad attirare l’attenzione è stata anche la reazione di Marina Di Guardo, che è rimasta stupita dall’accaduto. Ma non solo.

Sui social infatti sta girando un video rubato durante la pubblicità, in cui possiamo notare anche la reazione di Chiara Ferragni al bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Sembrerebbe che l’imprenditrice digitale non abbia preso bene quanto accaduto, e dalle immagini pare che stia riprendendo suo marito.

Il video del bacio tra Federico e il rapper nel mentre sta ancora facendo discutere e non è escluso che nelle prossime ore il cantante possa tornare sulla questione.