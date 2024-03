Anita torna a stuzzicare Beatrice in diretta su Instagram, Alessio la zittisce (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 28 Marzo 2024

Grande Fratello

Durante la diretta Instagram insieme ad Alessio Falsone, Anita Olivieri è tornata a stuzzicare Beatrice Luzzi. Alessio ha provato a zittirla, ma con scarsi risultati!

Anita Olivieri stuzzica Beatrice Luzzi su Instagram

Usciti dalla Casa del Grande Fratello Anita Olivieri e Alessio Falsone stanno trascorrendo diverso tempo insieme. Lei in queste ultime ore ha risposto alle assurde teorie del web sul suo conto e ha anche fatto chiarezza sul presunto defollow tra lei e Perla Vatiero. Ma non ha mancato occasione di tornare anche sulla rivalità con Beatrice Luzzi.

LEGGI ANCHE: Perla parla della vicinanza ad Alessio al GF: “Non ero fidanzata, c’era interesse”

Tra le due non si è mai creata un’amicizia e per quanto abbiano tentato di andare d’accordo, non c’è mai stato feeling e spesso si sono trovate a scontrarsi nel programma. Sebbene ora sia tutto finito, però, Anita non dimentica!

Durante uno spazio dedicato ai fan, una diretta Instagram per la precisione, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno risposto alle domande dei fan. Per prima cosa hanno smentito una presunta rissa che si sarebbe verificata nel corso della festa, ma c’è stato anche un altro episodio in live. Anita infatti ha tirato nuovamente in ballo Beatrice Luzzi. Dopo aver letto il commento di un utente ha risposto: “Bea faceva le coccole nel letto con persone che non era fidanzata. O che comunque non ci stava insieme”.

Alessio Falsone ha tentato di zittire la sua fidanzata, ma con scarsi risultati dato che Anita Olivieri ha concluso il suo concetto: “Non alimentiamo polemiche, no”, ha provato a dire. Dunque per quanto il ragazzo abbia cercato in tutti i modi di evitare nuove polemiche, a poco è servito a quanto pare.

La faccenda in queste ore è molto commentata tra i fan del Grande Fratello, ma Beatrice Luzzi sembra abbia preferito non rispondere alla frecciatina dell’ex coinquilina Anita Olivieri.

Tralasciando le dinamiche, che ormai fanno parte del passato, sembra procedere bene la relazione tra la ragazza di Formello e il suo fidanzato Alessio Falsone. Tutto fila liscio e i due sembrano essere molto in sintonia tanto da passare molto tempo insieme. Non è andata meglio invece a Monia La Ferrera che, in queste ore, ha svelato che tra lei e Josh Rossetti (fratello di Greta) è finita.