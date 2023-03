Fedez invita Rovazzi al suo podcast: “Doveva esserci Matilda De Angelis”

NEWS

Andrea Sanna | 16 Marzo 2023

Fedez

Fedez e Rovazzi di nuovo insieme

Fedez e Fabio Rovazzi hanno ormai accantonato e messo da parte le incomprensioni del passato. E a dimostrarlo è il video pubblicato sui social da Federico in queste ore. Il rapper con ironia ha fatto sapere di trovarsi a registrare la puntata del podcast Muschio Selvaggio (che condivide insieme a Luis Sal) con ospite il suo collega.

Per introdurre la sua presenza tra le storie di Instagram Fedez ha voluto scherzarci su, coinvolgendo proprio Fabio Rovazzi: “Nuovo ospite di Muschio Selvaggio. Non ci parliamo da 10 anni e abbiamo deciso di parlarci al podcast”, ha detto Federico senza riuscire a trattenere una risata. A quel punto a sbucare sullo schermo è stato proprio Rovazzi, che ha aggiunto: “E la cosa divertente è che non sappiamo di cosa parliamo”.

Fedez ha poi spiegato che sarebbe dovuta esserci Matilda De Angelis: “Ci eravamo preparati un sacco di domande da farti insieme e adesso niente, parleremo da soli io e lui”. Sempre con tono ironico Rovazzi ha aggiunto che allora utilizzeranno i medesimi quesiti. Il video si è chiuso così, come potete vedere in allegato qui sotto…

Fedez e Rovazzi di nuovo insieme. Fabio ha presenziato come ospite del podcast del collega pic.twitter.com/J7lfARiMcW — disagiotv (@disagio_tv) March 16, 2023

Ricordiamo che Rovazzi e Fedez avevano interrotto la loro amicizia nel 2018 dopo tantissimi anni, senza spiegarne i reali motivi. Se da una parte Federico aveva sempre evitato di parlarne, dall’altra Fabio aveva rilasciato qualche dichiarazione. A Sky TG24 aveva asserito: “La situazione è che mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso… È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può spiegare”.

Successivamente poi dopo la pace anche con J-Ax e il concerto a Milano insieme, alcuni follower hanno chiesto a Fedez che fine avesse fatto Rovazzi. Con molta serenità aveva risposto: “Rovazzi sta bene, mi ha scritto dopo il concerto che ha fatto tardi sennò sarebbe venuto. Quindi sta bene”.

Oggi li ritroviamo nuovamente insieme felici, sorridenti e con un’amicizia ritrovata.