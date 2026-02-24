Fedez, il rapper di Rozzano si prepara alla terza sfida all’Ariston insieme a Marco Masini: il messaggio profondo ai fan prima del debutto ufficiale

La prima serata della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo si accende con le parole di uno dei protagonisti più attesi della scena musicale italiana. Fedez si appresta a calcare nuovamente il prestigioso palco ligure a un anno di distanza dal quarto posto ottenuto con il brano Battito. Questa volta però non sarà solo: la sua terza partecipazione in gara lo vede fare coppia fissa con Marco Masini. Il sodalizio artistico tra i due nasce dal successo riscosso durante la serata dei duetti dello scorso anno, quando la loro versione di Bella stronza convinse pubblico e critica, segnando l’inizio di una collaborazione più strutturata.

Il sodalizio artistico tra Fedez e Marco Masini

L’intesa tra il rapper milanese e il cantautore toscano rappresenta uno dei punti di forza di questa edizione. Dopo aver condiviso momenti complessi dal punto di vista personale e professionale, Fedez ha scelto di affidare ai social una riflessione intima dedicata alla sua numerosa community. Attraverso un post su Instagram arricchito da scatti che lo ritraggono durante le prove ufficiali e in contesti istituzionali come la recente visita al Quirinale, l’artista ha ripercorso il suo stato d’animo attuale. Le immagini mostrano un uomo che cerca l’equilibrio tra la pressione mediatica della kermesse e la serenità degli affetti familiari più cari.

La filosofia del controllo e il ritorno all’Ariston

Il fulcro della riflessione di Fedez risiede in una consapevolezza maturata proprio durante le precedenti tensioni sanremesi. Il rapper ha confessato come un tempo cercasse di dominare ogni dettaglio, finendo però schiacciato dagli eventi. Ai suoi fan ha spiegato che lo scorso anno, prima di entrare in scena, si ripeteva quasi come un mantra una frase specifica: «Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere». Questo pensiero, nato in un periodo in cui sentiva di perdere il timone della propria vita, si è trasformato in una rivelazione liberatoria. Per l’artista oggi è inutile logorarsi per ciò che non si può governare, accettando con serenità che non tutto resti sotto il nostro controllo diretto.

Tra famiglia e musica la nuova vita del rapper

Oltre agli impegni professionali, il rapper non manca di mostrare il supporto ricevuto dalla fidanzata Giulia Honegger e l’amore costante per i figli Leone e Vittoria. Questo nucleo affettivo solido sembra essere la base necessaria per affrontare la tempesta mediatica del Festival. Mentre cresce l’attesa per ascoltare il brano inedito, i fan si stringono attorno a un artista che appare oggi più vulnerabile ma decisamente più consapevole della propria forza creativa e umana.

