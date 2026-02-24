Qui con me di Serena Brancale vince il Premio Lunezia per il valore musical-letterario: la gara ufficiale deve ancora partire, ma la cantante pugliese ha già convinto la critica

Il sipario del Festival di Sanremo 2026 non si è ancora alzato, eppure la kermesse ha già emesso il suo primo verdetto significativo. Serena Brancale, con il brano intitolato “Qui con me”, si è aggiudicata il prestigioso Premio Lunezia. Questo riconoscimento non è un semplice dettaglio, ma un segnale chiaro sulla qualità della proposta artistica che la cantante porterà sul palco dell’Ariston, premiata specificamente per l’alto valore musical-letterario della sua opera.

L’importanza del riconoscimento tecnico

Il trionfo al Lunezia posiziona la Brancale in una nicchia di eccellenza assoluta. Storicamente, questo premio è stato tenuto a battesimo da giganti della cultura come Fernanda Pivano e Fabrizio De André, a dimostrazione che il focus non è mai la mera commerciabilità radiofonica, bensì la struttura intrinseca del testo in simbiosi con la melodia. La commissione tecnica ha lodato la capacità dell’artista di fondere un pathos profondo a una scrittura precisa e centrata, definendo il brano come un’opera dotata di una solidità strutturale rara.

Analisi di un brano tra emozione e tecnica

Entrando nel merito della composizione, “Qui con me” esplora l’universo emotivo del legame tra madre e figlia. La forza del pezzo risiede nella sua capacità di evitare le trappole della retorica scontata, preferendo uno stile asciutto e immediato. Non siamo di fronte a una canzone costruita per impressionare con virtuosismi vocali fini a se stessi, ma a una progressione sonora studiata per l’orchestra, dove ogni parola trova il giusto spazio.

La maturità artistica di Serena Brancale

La Brancale conferma così la maturità raggiunta dopo anni di sperimentazioni tra jazz e soul, portando all’Ariston una sintesi perfetta tra ricercatezza d’autore e accessibilità melodica. Questo debutto anticipato, sancito dalla critica letteraria, la trasforma inevitabilmente in una delle osservate speciali per il podio finale, poiché dimostra come la qualità della scrittura possa ancora essere il motore principale di un successo sanremese.

@IPA