Per la serata delle cover di Sanremo 2025, Fedez ha fatto una particolare scelta: esibirsi sul palco del Teatro Ariston accanto a Marco Masini. Insieme canteranno Bella stronza, uno dei brani storici della carriera del cantautore toscano.

Sanremo 2025, Fedez canterà Bella stronza con Masini

Come vi stiamo raccontando da questo primo pomeriggio, Sanremo 2025 sta prendendo via via sempre più forma e Fedez sembra essere davvero pronto a salire sul palco più importante d’Italia. Il rapper presenterà “Battito”, una canzone autobiografica che porterà alla luce molti aspetti di sé.

Nella giornata odierna infatti Carlo Conti ha rivelato non solo i due premi speciali alla carriera, ma ha anche rivelato quelli che saranno i duetti di Sanremo 2025. Se Lucio Corsi si esibirà con Topo Gigio, per Fedez invece ci sarà modo di cantare accanto a Marco Masini, sulle note di Bella stronza.

Da giorni si parlava di questa possibilità e il cantautore toscano aveva dato conferma di aver ricevuto questa proposta interessante, a quanto pare accettata. E mentre c’è chi vocifera possa trattarsi di una frecciatina all’ex Chiara Ferragni, probabilmente resteremo con il dubbio, anche se Carlo Conti sembra essersi fatto un’idea.

A proposito di questo, infatti, dato che durante la serata delle cover Fedez salirà sul palco con “Bella stronza” insieme a Marco Masini, non è tardato ad arrivare il commento di Carlo Conti durante la puntata di Maschio Selvaggio su Radio 2. A proposito di questo ha commentato:

“Marco Masini ha accettato la proposta di Fedez, si sono messi d’accordo sul brano ‘Bella Stronza’ e su come farlo”. Gli è stato quindi domandato se ci sono dei riferimenti a Chiara Ferragni, ex di Fedez? “Questo non lo so e non mi interessa”.

Dunque questa domanda sarà sicuramente girata al diretto interessato. Fedez deciderà di rispondere o eluderà la domanda?