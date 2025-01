In occasione della serata cover a Sanremo Fedez canterà Bella stronza, in queste ore intanto arriva la risposta di Chiara Ferragni

Poche ore fa è stato ufficializzato che nel corso della serata cover a Sanremo Fedez proporrà Bella Stronza con Marco Masini. Adesso a sorpresa arriva la replica di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni sulla scelta di Fedez

In queste ore si sta molto parlando di Fedez. La scorsa domenica, dopo giorni di indiscrezioni e voci di corridoio, è giunta conferma che il rapper, in occasione della serata cover a Sanremo 2025, si esibirà con Marco Masini e i due proporranno la celebre Bella Stronza. Secondo le voci di corridoio emerse in rete, il cantante milanese con questa scelta starebbe pianificando una sorta di vendetta contro la sua ex moglie Chiara Ferragni, con la quale ormai i rapporti sono ai minimi storici. Da un anno infatti l’ex coppia social più famosa di sempre si è separata e a breve il rapper e l’imprenditrice digitale otterranno il divorzio.

Poco fa nel mentre è accaduto qualcosa di inaspettato. La Ferragni è stata infatti raggiunta da Valerio Staffelli per conto di Striscia La Notizia e le ha così consegnato un altro Tapiro d’Oro. A quel punto Chiara, commentando per la prima volta la scelta di Federico di cantare Bella Stronza a Sanremo, afferma: “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”. Ma non è finita qui.

Quando Staffelli chiede a Chiara Ferragni se ha già sentito Fedez per chiarire la situazione, l’influencer spiazzando tutti dichiara: “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”. Come se non bastasse l’imprenditrice digitale, lanciando una stoccata, aggiunge: “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”.

Attualmente dunque pare che la Ferragni abbia voltato decisamente pagina. A oggi infatti Chiara si gode la sua nuova relazione, che sembrerebbe procedere a gonfie vele. Federico nel frattempo non ha ancora replicato alle dichiarazioni della sua ex moglie ma in molti attendono con ansia di scoprire come ci stupirà a Sanremo.