NEWS

Andrea Sanna | 23 Agosto 2023

Grande Fratello

Il retroscena di Ivan Cattaneo

E mentre tutti attendono la nuova edizione del Grande Fratello, Ivan Catteneo si è raccontato tra le pagine di Novella2000. Nel corso della lunga chiacchierata con Mattia Pagliarulo il cantante ha svelato un inedito retroscena proprio riguardo al reality show di Canale 5.

Ai microfoni del nostro giornale, Ivan Cattaneo ha fatto sapere che prima di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello, lo avevano contattato per l’anno precedente. Durante il provino pare abbia persino realizzato l’imitazione di Cristiano Malgioglio. Proprio su questo punto si è soffermato: “Gli autori volevano chiamare anche lui per fare Stanlio e Ollio gay (una battuta già fatta nella Casa ndr). Ma ho rifiutato e partecipato l’anno successivo”. E così è stato, tanto che per prendere parte al programma si è anche duramente preparato.

Sempre in vena di confidenze, Ivan Cattaneo ha fatto sapere anche un’altra news a Novella 2000. Pare infatti che anche lo scorso anno avrebbe dovuto partecipare al GF. Ma ha preferito dire di no. Purtroppo non stava trascorrendo un bel periodo con il suo compagno e dunque l’idea di litigare per cose, soprattutto se frivole, non gli andava a genio:

“Poi quando ho letto sui social il cast ed ho visto che c’era Cristiano Malgioglio ho detto IO NON CI VADO! Facevamo Stanlio e Ollio gay?”, ha aggiunto. Sempre su Malgioglio, Ivan Cattaneo ha detto che sono molto diversi tra loro. Secondo il suo punto di vista al GF Vip Cristiano sarebbe stato molto bravo, ma non si sarebbe fatto conoscere granché. Discorso diverso invece per l’Isola dei Famosi. Anche se rimase per poche puntate, secondo Cattaneo (che invece si ritirò 48 ore dopo) in quell’occasione aveva mostrato la sua essenza.

Facendo un passo indietro ai reality fatti fino a oggi (da Music Farm a L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip), Ivan Cattaneo ha detto che rifarebbe Music Farm. La reputa una bellissima esperienza fatta in compagnia di tanti amici. L’isola invece no. È capitata in un periodo difficile della sua vita e dunque non l’ha vissuta come avrebbe voluto: “Me ne sono andato, non avevo la testa per rimanere”. Mentre un programma che farebbe è Temptation Island: “Sai… con tutti quei bei ragazzi”, ha concluso con una risata.