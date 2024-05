Maria Esposito interviene sui social dopo gli attacchi ricevuti per un video (poi rimosso) del suo pesciolino

NEWS

Debora Parigi | 24 Maggio 2024

Ha suscitato indignazione e polemica un video pubblicato da Maria Esposito in cui si vede la sorella tenere in mano un pesciolino rosso e rincorrere la madre. Il web è insorto, con frasi anche molto forti contro di lei. Così l’attrice è intervenuta. Ecco cosa è accaduto.

Il video nella bufera di Maria Esposito e il suo intervento sui social

Nelle scorse ore sui social è scoppiata la polemica nei confronti di Maria Esposito, la nota Rosa Ricci di Mare Fuori. L’attrice, infatti, ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok (che poi ha rimosso) che ha suscitato indignazione. Nel video, infatti, si vede la sorella di Maria tenere in mano un pesciolino rosso e rincorrere la madre che scappa spaventata. Dopo un paio di giri intorno al tavolo il pesciolino cade dalle mani della ragazza e iniziata a saltare. Lei lo recupera e il signor Esposito fa gettare il pesciolino nell’acqua.

A seguito di ciò tantissimi si sono scagliati contro l’attrice e la sua famiglia “per aver maltrattato” l’animale che fuori dall’acqua ha rischiato di morire. Maria ha quindi rimosso il video pieno di commenti negativi e insulti, ma qualcuno lo aveva già salvato e lo ha fatto girare sul web. Quindi la polemica è andata avanti per molte ore.

Poco fa, quindi, Maria Esposito è intervenuta sul suo profilo Instagram attraverso alcune storie. L’attrice ha spiegato quello che è successo. E ha raccontato una versione della storia che va oltre il video che aveva pubblicato. Ecco le sue parole:

“Mi state inondando di messaggi cattivi, sostenendo che io sia una persona insensibile, che non tenga a cuore gli animali o che addirittura li maltratti. Mi sembra assurdo perché non mi conoscete, e non è affatto così. Ho un pesciolino rosso a casa DA ANNI, e gli stavamo semplicemente cambiando l’acqua. Lulla è l’unica che non ha paura di prenderlo e in quel momento è diventato un gioco che è durato in tutto 10 secondi.

Purtroppo la fama non mi ha dato alla testa e a volte mi dimentico che qualsiasi cosa pubblico possa diventare fonte di attacchi, critiche e commenti cattivi da parte di persone che non sanno come sono nella vita reale, e che mai mi sognerei di fare del male ad un animale. È per questo che odio i social, vi basta vedere un video di 10 secondi per iniziare a sparare a zero ed etichettareuna persona come avete deciso voi”.

Maria Esposito ha poi concluso scrivendo: “NB: NON AVREI MAI PENSATO CHE CAMBIARE L’ACQUA AL MIO PESCIOLINO SAREBBE DIVENTATO UN VERO E PROPRIO FENOMENO MEDIATICO, COMUNQUE TRANQUILLI IL MIO PESCIOLINO E VIVO E VEGETO DA ΤΑΝΤΟ! Invece voi come state messi? ‘Il mio pesciolino sicuramente meglio di voi'”.

Nelle storie successive l’attrice ha anche pubblicato alcune frasi offensive che ha ricevuto in vari commento a quel video