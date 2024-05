Selvaggia Lucarelli propone la Ferragni a Milly Carlucci: “Perché non le chiedi di fare Ballando?”

Spettacolo

Redazione | 24 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Battuta di Selvaggia Lucarelli oggi a La Vita in Diretta su Chiara Ferragni a Milly Carlucci: “Perché non le chiedi di fare Ballando?”

“Perché non chiedi a Chiara Ferragni di fare Ballando con le Stelle?”, Selvaggia Lucarelli lancia una proposta scherzosa in diretta a Milly Carlucci a La Vita in Diretta. La risposta della conduttrice, però, non si è fatta di certo attendere!

La proposta scherzosa di Selvaggia Lucarelli

Una battuta scherzosa di Selvaggia Lucarelli a Milly Carlucci su Chiara Ferragni oggi a La Vita in Diretta non è passata certamente inosservata, tanto da suscitare le risate da parte di molti. Ma cosa è successo nel dettaglio? Scopriamolo qui a seguire.

Proprio oggi pomeriggio durante la puntata de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha ospitato tra i tanti Selvaggia Lucarelli. La giornalista, che di recente ha pubblicato il libro “Il vaso di Pandoro” (dove parla di quanto accaduto intorno all’imprenditrice digitale negli ultimi mesi), ha fatto un commento sui recenti fatti.

Selvaggia Lucarelli ha detto la sua a proposito dell’accordo che Fedez e Cristiano Iovino avrebbero trovato, a seguito della presunta rissa fuori da un locale milanese. Ma non solo! Perché è tornata a parlare anche di Chiara Ferragni. A proposito dell’influencer e del Pandoro gate ha espresso il suo parere, per poi fare una battuta.

Complice la presenza di Milly Carlucci in collegamento per presentare la puntata di stasera de L’Acchiappatalenti, Selvaggia Lucarelli le ha fatto una battuta. Dato che l’argomento precedente era proprio incentrato su Chiara Ferragni, ha detto: “Milly perché non proponi a Chiara Ferragni di fare Ballando con le Stelle?”.

La conduttrice di tutta risposta, ci ha riso su, per poi replicare alla giudice del dance show di Rai 1: “Perché non glielo chiedi tu?”. Ovviamente la frase scherzosa di Milly Carlucci ha scatenato un pizzico di ilarità nello studio di Alberto Matano, che ha coinvolto in primis proprio Selvaggia Lucarelli.