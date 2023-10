Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Ottobre 2023

Belve Fedez

Nella giornata odierna si è diffusa la notizia di uno stop da parte della Rai all’ospitata di Fedez a Belve. A diffondere l’indiscrezioni è TV Blog che ne ha spiegato le ragioni. Secondo quanto si apprende dal sito tutto dipenderebbe da alcune questioni legali che hanno a che fare con il passato tra l’azienda e il rapper. Per tale ragione la rete si sarebbe ritenuta contraria con la sua presenza nel programma di Francesca Fagnani.

Nel dettaglio TV Blog fa sapere che questo stop sarebbe dovuto all’episodio di Fedez al Concertone del 1° maggio nel 2021 e tutto ciò che ne è seguito. Così come i fatti che si sono verificati durante l’ultimo Festival di Sanremo. Se a oggi le ragioni sono da prendere con le pinze e non abbiamo conferme ufficiali, quel che è certo però è l’assenza di Federico nella trasmissione di Francesca Fagnani.

Nella giornata di oggi la conduttrice ha deciso di intervenire. Per prima cosa ci ha tenuto a spendere delle parole sul momento difficile che Fedez sta affrontando, con la speranza che tutto possa risolversi in tempi brevi e nel migliore dei modi. Poi un appunto sul rumor di queste ore:

“L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà cosi”.

La storia di Instagram di Francesca Fagnani su Fedez

A oggi quindi non ci sarebbero i presupposti per un’ospitata di Fedez a Belve, ma Francesca Fagnani con “Magari non finirà così”, sembra quasi essere speranzosa in una nuova possibilità. Staremo a vedere.

Intanto in questo momento Federico sta giustamente pensando alla sua salute e al suo percorso di guarigione e noi gli auguriamo una pronta guarigione.