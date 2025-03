Franco Lucia, padre di Fedez, nel corso di un’intervista parla di Chiara Ferragni e rivela come sono oggi i rapporti con l’imprenditrice digitale a seguito della fine del matrimonio con il rapper.

Parla il padre di Fedez

È trascorso più di un anno da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono separati, mettendo fine al loro matrimonio. A breve nel mentre il rapper e l’influencer dovrebbero ottenere il divorzio, che metterà per sempre fine alla saga dei Ferragnez. In questi mesi intanto sia il cantante che l’imprenditrice digitale si sono rifatti una vita e, come è noto, proprio la Ferragni ha ritrovato l’amore al fianco di Giovanni Tronchetti Provera e pare che la relazione tra i due proceda a gonfie vele.

In queste ore intanto a rompere il silenzio nel corso di una nuova intervista è stato Franco Lucia, padre di Federico, che come in molti sapranno ha da poco pubblicato un libro di ricette. Durante una chiacchierata con il settimanale Oggi dunque il papà del rapper ha parlato del legame con i suoi nipotini, Leone e Vittoria, e in merito ha affermato: “Vengono a trovarci tutte le settimane, fanno i pigiama party coi figli delle mie nipoti, che vivono qui accanto. L’altra sera abbiamo preparato i bocconcini di pollo al latte, li ha infarinati la Vitto. Va in giro a dire: Il mio nonno ha fatto un libro di ricette, ce l’hai?”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti il padre di Fedez ha menzionato anche Chiara Ferragni, rivelando come sono oggi i rapporti con l’imprenditrice digitale. Ecco cosa dichiara Franco Lucia: “Come sono i rapporti? Cordiali. È la mamma di Leo e Vitto”.

Sembrerebbe dunque che a oggi Federico e Chiara abbiano trovato un nuovo equilibrio e che abbiano voltato del tutto pagina, lasciandosi il passato alle spalle.