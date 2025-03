Secondo i rumor emersi in queste ultime ore, Vladimir Luxuria, dopo la conduzione dello scorso anno, potrebbe tornare a L’Isola dei Famosi nuovamente nel ruolo di opinionista.

Le ultime news su L’Isola dei Famosi

In queste settimane si sta preparando la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 prossimamente. Attualmente dunque gli autori avrebbero iniziato a provinare i possibile naufraghi, che partiranno per l’Honduras per mettersi alla prova con questa nuova esperienza. Attualmente però si sa ancora molto poco sul ritorno del reality show, nonostante in rete non manchino le indiscrezioni e le voci di corridoio.

Stando a quanto si mormora infatti quest’anno ci sarà nuovamente un cambio di conduzione e in lizza ci sarebbe nientemeno che Veronica Gentili. Ma non è finita qui. Negli ultimi giorni sono giunti anche dei pettegolezzi circa il cast di concorrenti, che tuttavia a oggi non è ancora stato confermato. Si è poi parlato di un possibile ritorno di Simona Ventura, stavolta però nelle vesti di opinionista. Oggi come se non bastasse in rete è spuntato un nuovo rumor, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo Amedeo Venza, dopo la conduzione dello scorso anno Vladimir Luxuria potrebbe tornare a L’Isola dei Famosi. Si parla però di un possibile ruolo da opinionista, come già accaduto qualche anno fa, e di certo la notizia ha già attirato l’attenzione del pubblico.

Vi ricordiamo però di prendere le indiscrezioni con le pinze. Da parte dei canali ufficiali del reality show infatti c’è ancora molto silenzio e di conseguenza tutte le voci di corridoio sono da ritenersi tali. Di certo nelle settimane a venire Mediaset inizierà a rivelare le prime informazioni sulla nuova edizione del reality show, già attesissima da tutto il pubblico di Canale 5.